Sanica halka arz eşit mi, oransal mı? Halka arz hangi bankada? Sanica Isı halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar?

Gündemde pek çok kişi Sanica halka arz başladı mı? Tarih belli oldu mu? Sorusuna yanıt arıyor. Sanica Isı'nın şirket paylarının halka arzı için yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay aldı. Bu gelişme gündemde büyük yankı uyandırdı ve konunun detayları araştırılır oldu. Peki Sanica halka arz hangi bankalar üzerinden yapılacak? İşte tüm bilgiler...
SANİCA HALKA ARZ HANGİ BANKALAR ÜZERİNDEN YAPILACAK?
Toplam 54 ülkeye, ihracat gerçekleştiren Sanica Isı'nın halka arzı Gedik Yatırım'ın liderliğinde ve İntegral Yatırım'ın eş liderliğinde, 34 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek.
SANİCA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Sanica Isı'nın 40 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzı için, 15/16/17/18 Kasım 2022 tarihlerinde oransal dağıtım yöntemiyle, pay başına 20,03 sabit fiyattan talep toplanacak.