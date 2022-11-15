Sanica halka arz eşit mi, oransal mı? Halka arz hangi bankada? Sanica Isı halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar?

Gündemde pek çok kişi Sanica halka arz başladı mı? Tarih belli oldu mu? Sorusuna yanıt arıyor. Sanica Isı'nın şirket paylarının halka arzı için yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay aldı. Bu gelişme gündemde büyük yankı uyandırdı ve konunun detayları araştırılır oldu. Peki Sanica halka arz hangi bankalar üzerinden yapılacak? İşte tüm bilgiler...