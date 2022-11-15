Ertuğrul Uçar'ın kızı Yağmur Uçar kimdir, annesi Arzu Özsoy kimdir? Diriliş Ertuğrul ve EDHO oyuncusunun kızı ve eşi de patlamada hayatını kaybetti!

BAKAN SOYLU, HAYATINI KAYBEDEN 6 KİŞİNİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimliklerini tek tek açıkladı.

Bakan Soylu,'Bu olayın sonunda hayatı kaybeden kardeşlerimizin Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu. Yusuf Meydan, Palu 1988 doğumlu. Ecrin Meydan, Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara, Gümüşhane Torul 1982 doğumlu ve eşi Mukaddes Elif Topkara Hanımefendi Rize Kalkandere 1995 doğumlu. Rahmetli Rahman'a kavuştular, şehit oldular' diyen Soylu sözlerine, "Bu esnada elbette ki büyük üzüntümüz var. 6 terör şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Bir kısmının annesi eşiyle, bir kısmının babası annesiyle birlikte olabilme imkanına sahip oldu. Sayın Valimiz, başkan yardımcımız Bakan yardımcılarımız hep birlikte hastaneleri ziyaret ettik. Bu esnada da elbette ki bu olayın faillerini bulabilmek için de hem Emniyet Genel Müdürümüz burada, terör başkanımız, istihbarat başkanımız, İstanbul Emniyet Müdürümüzün koordinasyonunda hakikaten olayın olduğu saatten itibaren çok büyük bir gayret gösterildi. Hem teknik olarak, hem fiziki olarak yapılabilecek her adım atılmaya çalışıldı. Allah peygamber efendimize komşu eylesin. Allah cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Ailelerine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. 3 aile 2'şer kayıp" şeklinde devam etti.

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