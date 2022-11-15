Ertuğrul Uçar'ın kızı Yağmur Uçar kimdir, annesi Arzu Özsoy kimdir? Diriliş Ertuğrul ve EDHO oyuncusunun kızı ve eşi de patlamada hayatını kaybetti!

Taksim'de meydana gelen hain saldırıda hayatını kaybedenlerden 15 yaşındaki Yağmur Uçar'ın Eşkiya Dünyya Hükümdar Olmaz ve Diriliş Ertuğrul dizileriyle tanınan oyuncu Nurettin Uçar'ın kızı olduğu ortaya çıktı.
NURETTİN UÇAR KİMDİR?
Anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar da saldırıda hayatını kaybetmişti. Yağmur Uçar'ın fotoğrafı ortaya çıktı. Uçar'ın babası Nurettin Uçar'ın oyuncu olduğu öğrenildi. Oyuncu Uğur Uçar, TRT'nin efsane dizisi Diriliş Ertuğrul ve Eşkıya Hükümdar Olmaz dizilerinde seyirci karşısına çıkmıştı.
"DATLU KIZIM"
Patlamada eşi Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar'ı kaybeden ve zaman zaman dizilerde oyunculuk yaptığı öğrenilen baba Nurettin Uçar henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden kızıın fotoğrafını paylaşıp;
"Kabrin NUR mekânın cennet olsun 'datlu kızım' taksim deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım yağmur, Annesi ile birlikte İkindi Namazına mutakip Şirinevler ulu camii'nde" ifadelerini ekledi.
NURETTİN UÇAR DUYURDU!
Nurettin Uçar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı; Kabrin NUR mekânın cennet olsun datlu kızım taksim deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım yağmur, Annesi ile birlikte İkindi Namazına mutakip Şirinevler Ulu Camii' de