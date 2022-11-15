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    • Haberler
    • 15.11.2022 11:03
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    • 15.11.2022 11:03
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    Ertuğrul Uçar'ın kızı Yağmur Uçar kimdir, annesi Arzu Özsoy kimdir? Diriliş Ertuğrul ve EDHO oyuncusunun kızı ve eşi de patlamada hayatını kaybetti!

    Taksim'de yaşanan patlamada hayatını kaybeden Yağmur Uçar'ın fotoğrafı ortaya çıktı. Uçarın babasının da oyuncu olduğu öğrenildi. Taksim İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralanmıştı.

    takvim.com.tr
    Diriliş Ertuğrul ve EDHO oyuncusunun kızı ve eşi de patlamada hayatını kaybetti!

    Taksim'de meydana gelen hain saldırıda hayatını kaybedenlerden 15 yaşındaki Yağmur Uçar'ın Eşkiya Dünyya Hükümdar Olmaz ve Diriliş Ertuğrul dizileriyle tanınan oyuncu Nurettin Uçar'ın kızı olduğu ortaya çıktı.

    NURETTİN UÇAR KİMDİR?

    Anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar da saldırıda hayatını kaybetmişti. Yağmur Uçar'ın fotoğrafı ortaya çıktı. Uçar'ın babası Nurettin Uçar'ın oyuncu olduğu öğrenildi. Oyuncu Uğur Uçar, TRT'nin efsane dizisi Diriliş Ertuğrul ve Eşkıya Hükümdar Olmaz dizilerinde seyirci karşısına çıkmıştı.

    "DATLU KIZIM"

    Patlamada eşi Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar'ı kaybeden ve zaman zaman dizilerde oyunculuk yaptığı öğrenilen baba Nurettin Uçar henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden kızıın fotoğrafını paylaşıp;

    "Kabrin NUR mekânın cennet olsun 'datlu kızım' taksim deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım yağmur, Annesi ile birlikte İkindi Namazına mutakip Şirinevler ulu camii'nde" ifadelerini ekledi.

    NURETTİN UÇAR DUYURDU!

    Nurettin Uçar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı; Kabrin NUR mekânın cennet olsun datlu kızım taksim deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım yağmur, Annesi ile birlikte İkindi Namazına mutakip Şirinevler Ulu Camii' de

        YAĞMUR UÇAR KİMDİR?

        Türkiye dün Taksim'deki kahreden patlamaya ağladı. Taksim'de meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Yağmur Uçar'ın resmi ortaya çıktı. Uçar'ın babasının da oyuncu olduğu ortaya çıktı.

        BAKAN SOYLU, HAYATINI KAYBEDEN 6 KİŞİNİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimliklerini tek tek açıkladı.

        Bakan Soylu,'Bu olayın sonunda hayatı kaybeden kardeşlerimizin Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu. Yusuf Meydan, Palu 1988 doğumlu. Ecrin Meydan, Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara, Gümüşhane Torul 1982 doğumlu ve eşi Mukaddes Elif Topkara Hanımefendi Rize Kalkandere 1995 doğumlu. Rahmetli Rahman'a kavuştular, şehit oldular' diyen Soylu sözlerine, "Bu esnada elbette ki büyük üzüntümüz var. 6 terör şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Bir kısmının annesi eşiyle, bir kısmının babası annesiyle birlikte olabilme imkanına sahip oldu. Sayın Valimiz, başkan yardımcımız Bakan yardımcılarımız hep birlikte hastaneleri ziyaret ettik. Bu esnada da elbette ki bu olayın faillerini bulabilmek için de hem Emniyet Genel Müdürümüz burada, terör başkanımız, istihbarat başkanımız, İstanbul Emniyet Müdürümüzün koordinasyonunda hakikaten olayın olduğu saatten itibaren çok büyük bir gayret gösterildi. Hem teknik olarak, hem fiziki olarak yapılabilecek her adım atılmaya çalışıldı. Allah peygamber efendimize komşu eylesin. Allah cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Ailelerine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. 3 aile 2'şer kayıp" şeklinde devam etti.

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