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    • Haberler
    • 15.11.2022 10:54
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    • 15.11.2022 10:56
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    KYK burs/kredi başvurusu NASIL, NEREDEN yapılır? 2022-2023 KYK bursları ne zaman bitecek? turkiye.gov.tr

    KYK burs başvurularının başlamasıyla birlikte öğrenciler başvuru ekranına yoğunlaşmaya başladı. Başvuruların e-Devlet sistemi ( turkiye.gov.tr) üzerindne yapılacağı duyuruldu. Öğenciler hızlıca KYK burs/kredi başvurusu NASIL, NEREDEN yapılır? 2022-2023 KYK bursları ne zaman bitecek? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

    KYK burs/kredi başvurusu NASIL, NEREDEN yapılır?

    Milyonlarca öğrencinin beklediği duyuru az evvel yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK burs/kredi başvurularının 15 Kasım 2022 itibatiyle alınmaya başlandığını bildirdi. Peki KYK burs/kredi başvurusu NASIL, NEREDEN yapılır? e-Devlet KYK burs başvuru ekranı neden açılmıyor? 2022-2023 KYK bursları ne zaman bitecek? İşte tüm merak edilenler!

    KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabı üzerinden GSB Burs ve Kredi başvurularının başladığını şu sözlerle duyurdu;

    "17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz."Burs/öğrenim kredisi başvurusu ile ilgili gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için http://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmî sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz."

    KYK BURS BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

    KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden online bir şekilde gerçekleştiriliyor. Üniversite öğrencileri KYK burs başvurusu için T.C kimlik numaraları ile e-Devlet sistemine giriş yapmaları gerekiyor.

    KYK BURS BAŞVURU EKRNAI İÇİN TIKLAYINIZ

        KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

        KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak.

        KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

        KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

        KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL ve son olarak doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor.

        KYK BURSUNUN KESİLME SEBEPLERİ NELERDİR?

        KYK burs kesilme sebeplerinde, aşağıdaki nedenler yer almaktadır;

        Başarısız olması,

        Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

        Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

        Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

        Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

        Öğretim kurumunun kapatılması,

        Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

        Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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