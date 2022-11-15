KYK burs/kredi başvurusu NASIL, NEREDEN yapılır? 2022-2023 KYK bursları ne zaman bitecek? turkiye.gov.tr

Milyonlarca öğrencinin beklediği duyuru az evvel yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK burs/kredi başvurularının 15 Kasım 2022 itibatiyle alınmaya başlandığını bildirdi. Peki KYK burs/kredi başvurusu NASIL, NEREDEN yapılır? e-Devlet KYK burs başvuru ekranı neden açılmıyor? 2022-2023 KYK bursları ne zaman bitecek? İşte tüm merak edilenler!
KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabı üzerinden GSB Burs ve Kredi başvurularının başladığını şu sözlerle duyurdu;
"17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz."Burs/öğrenim kredisi başvurusu ile ilgili gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için http://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmî sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz."
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden online bir şekilde gerçekleştiriliyor. Üniversite öğrencileri KYK burs başvurusu için T.C kimlik numaraları ile e-Devlet sistemine giriş yapmaları gerekiyor.
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