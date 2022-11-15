KYK burs/kredi başvurusu NASIL, NEREDEN yapılır? 2022-2023 KYK bursları ne zaman bitecek? turkiye.gov.tr

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabı üzerinden GSB Burs ve Kredi başvurularının başladığını şu sözlerle duyurdu;

"17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz."Burs/öğrenim kredisi başvurusu ile ilgili gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için http://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmî sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz."