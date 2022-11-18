2022 EGM BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI || 2022/1 bekçilik sözlü sınav sonuç tarihi - Bekçilik mülakat sonuçları AÇIKLANDI MI?

Bekçilik mülakat sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak bekçi alımı sözlü sınavlarına katılan adayların gündeminde yer alıyor. Bekçilik sınav sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanmış ve adaylar mülakatlara katılım sağlamıştı. Ekim ayında yapılan mülakatların ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 bekçilik sözlü sınav tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...
BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik mülakat sonuçları için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak açıklama bekleniyor.
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki Yeterlilik ve Sözlü Sınav Aşamasına katılacak olan adayların beklediği sonuçlar için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.
SÖZLÜ MÜLAKATTA ADAYLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Sözlü Mülakat sürecinde adaylar şu koşullarda değerlendirilecek;
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.