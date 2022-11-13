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    • Haberler
    • 13.11.2022 13:59
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    • 13.11.2022 13:59
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    🎁Öğretmenler Günü'nde alınabilecek hediyeler Kadın-Erkek! En güzel, en anlamlı Öğretmenler Günü hediye, çiçek fikirleri!

    Öğretmenler Günü yaklaşıyor. Milyonlarca öğrenci ve velisi sevdikleri öğretmenlerine hediye almak için araştırmalara koyuldu. BU yıl en güzel hediye fikirlerini haberimizde derledik. Her yıl Kasım ayında kutlanan Öğretmenler Günü bu yıl hafta içine denk geliyor. Hal böyle olunca okula hediye ile gitmek isteyenler kadın ve erkek öğretmenler için alınabilecek hediyeleri merak ediyor. Peki 🎁Öğretmenler Günü ne zaman 2022? İşte 24 Kasım 2022 Öğretmenler Günü'nde alınabilecek hediyeler Kadın-Erkek! En güzel hediye fikirleri!

    🎁Öğretmenler Günü ne zaman 2022?

    Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Öğretmenlerinin bu özel gününü kutlamak için öğrenciler aileleriyle hediye almak üzere araştırmara koyuldu. Peki 🎁Öğretmenler Günü ne zaman 2022? İşte Öğretmenler Günü'nde alınabilecek hediyeler Kadın-Erkek! En güzel hediye fikirleri!

    ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

    Öğretmenler Günü 24 Kasım'da kutlanıyor. 2022 yılında 24 Kasım Perşembe gününe denk geliyor. Okulların açık olmasıyla birlikte Öğretmenler Günü hediyeleri çokça araştırılır oldu. Öğretmenlerine hediye almak isteyen öğrenciler Perşembe günü için hazırlıklarına başladı. Peki Öğretmenler Günü'nde ne hediye alınır?

    ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE NE HEDİYE ALINIR?

    İsim Yazılı Saat
    İsim Yazılı Kutulu Kalem Seti
    Kişiye Özel İsim yazılı Çelik Termos
    Kişiye Özel Fotoğraf Baskılı 3 Boyutlu Led Lamba
    Öğretmenler Günü Temalı Tasarımlı Tişört
    Kredi Kartlık veya Cüzdan
    İsim Yazılı Hatıra- Not Defteri
    İsim Yazılı Bardak veya Kupa

        KADIN ÖĞRETMENLER İÇİN HEDİYE SEÇENEKLERİ

        Kadın öğretmenlere kolye, küpe, yüzük gibi özel tasarımlı takılar hediye edilebilir. Ayrıca çanta, parfüm, not defteri, cüzdan gibi kadınların kullanımına özel hediye seçenekleri de tercih edilebilir.

        ERKEK ÖĞRETMENLERE ÖZEL HEDİYE SEÇENEKLERİ

        Erkek öğretmenler için erkeklerin sıklıkla kullandığı isim yazılı cüzdan, kıravat, kupa, kalem, kredi kartlık, termos, not defteri gibi kişiselleştirilmiş ürünler tercih edilebilir.

        ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN ÇİÇEK SEÇENEKLERİ

        Öğretmenler gününde çiçek almak hem çocuğu he möğretmeni mutlu eden bir davranıştır. Öğretmenine çiçek hediye eden çocuk o mutluluğu yaşayacak ve anı olarak hayatı boyunca taşıyacaktır. Öğretmenler gününde hediye olarak alınacak çiçek çeşitleri oldukça fazladır:

        ORKİDE

        Orkide, hem zarafeti hem de saksılı bir çiçek olması bakımından uzun süre yaşaması açısından güzel bir hediye seçeneğidir.

        SUKULENT

        Öğretmenler gününde sukulent almak güzel bir hediye seçeneğidir. Bakımları konusunda insan dostu ve kanaatkar olan sukulentler öğretmeninizi mutlu edebilir.

        GÜL

        Genellikle birine sevdiğimizi ifade etmenin en güzel seçeneği olan gülleri öğretmeninizin en sevdiği renkte almanız onu mutlu edecektir.

        KIRMIZI ANTORYUM

        Uzun zaman boyunca öğretmeninizin sürekli sizi hatırlamasını isterseniz ona kırmızı antoryum hediye edebilirsiniz. Bol çiçekleri ve tropikal havasına özel bir not ekleyerek öğretmeninize ne kadar değer verdiğinizi gösterebilirsiniz.

            BARIŞ ÇİÇEĞİ

            Öğretmeninizin masasında uzun süre bakabileceği bir çiçek almak istiyorsanız barış çiçeği tam da aradığınız çiçek olabilir. Bu muhteşem çiçek, uzun yaprakları ve saflığı simgeleyen beyaz çiçekleri ile muhteşem bir görüntü sunar.

            LİLYUM

            Lilyum çiçeği, tek başına güven anlamını taşırken, beyaz lilyum çiçeği ise saflığı ve masumluğu simgeler. Sizi bir anne ya da baba gibi koruyup üzerinize titreyen öğretmeniniz için harika bir hediye olacaktır.
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            Haberler Haberler 🎁Öğretmenler Günü'nde alınabilecek hediyeler Kadın-Erkek! En güzel, en anlamlı Öğretmenler Günü hediye, çiçek fikirleri!
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