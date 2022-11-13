🎁Öğretmenler Günü'nde alınabilecek hediyeler Kadın-Erkek! En güzel, en anlamlı Öğretmenler Günü hediye, çiçek fikirleri!

Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Öğretmenlerinin bu özel gününü kutlamak için öğrenciler aileleriyle hediye almak üzere araştırmara koyuldu. Peki 🎁Öğretmenler Günü ne zaman 2022? İşte Öğretmenler Günü'nde alınabilecek hediyeler Kadın-Erkek! En güzel hediye fikirleri!
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2022?
Öğretmenler Günü 24 Kasım'da kutlanıyor. 2022 yılında 24 Kasım Perşembe gününe denk geliyor. Okulların açık olmasıyla birlikte Öğretmenler Günü hediyeleri çokça araştırılır oldu. Öğretmenlerine hediye almak isteyen öğrenciler Perşembe günü için hazırlıklarına başladı. Peki Öğretmenler Günü'nde ne hediye alınır?
ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE NE HEDİYE ALINIR?
İsim Yazılı Saat
İsim Yazılı Kutulu Kalem Seti
Kişiye Özel İsim yazılı Çelik Termos
Kişiye Özel Fotoğraf Baskılı 3 Boyutlu Led Lamba
Öğretmenler Günü Temalı Tasarımlı Tişört
Kredi Kartlık veya Cüzdan
İsim Yazılı Hatıra- Not Defteri
İsim Yazılı Bardak veya Kupa