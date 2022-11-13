🎁Öğretmenler Günü'nde alınabilecek hediyeler Kadın-Erkek! En güzel, en anlamlı Öğretmenler Günü hediye, çiçek fikirleri!

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN ÇİÇEK SEÇENEKLERİ

Öğretmenler gününde çiçek almak hem çocuğu he möğretmeni mutlu eden bir davranıştır. Öğretmenine çiçek hediye eden çocuk o mutluluğu yaşayacak ve anı olarak hayatı boyunca taşıyacaktır. Öğretmenler gününde hediye olarak alınacak çiçek çeşitleri oldukça fazladır:

ORKİDE

Orkide, hem zarafeti hem de saksılı bir çiçek olması bakımından uzun süre yaşaması açısından güzel bir hediye seçeneğidir.