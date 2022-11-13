2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. 17-20 Nisan 2023 tarihlerinde ise ikinci ara tatil olacak.

Buna göre kasım ara tatili 20 Kasım 2022 Pazar günü sona erecek ve 21 Kasım 2022 Pazartesi günü okullar yeniden açılacak.

BUGÜN (14 Kasım) okul var mı? Kasım ara tatili ne zaman bitecek, dersler ne zaman başlayacak? 2022-23 MEB tatil takvimi!