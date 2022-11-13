BUGÜN (14 Kasım) okul var mı? Kasım ara tatili ne zaman bitecek, dersler ne zaman başlayacak? 2022-23 MEB tatil takvimi!

Kasım ara tatili için araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim takvimi içerisinde tatil sürelerine ilişkin bilgileri paylaşmıştı. Peki, Pazartesi (14 Kasım) okul var mı? Kasım ara tatili ne zaman bitecek, dersler ne zaman başlayacak? 2022-23 MEB tatil takvimi!
BUGÜN OKUL VAR MI?
MEB eğitim öğretim takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre kasım ara tatili başladığı için yarın okul olmayacak. Yani öğrenciler 14 Kasım 2022 Pazartesi günü okula gitmeyecekler.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTECKE?
Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim takvimi içerisinde tatil sürelerine ilişkin bilgileri paylaşmıştı.