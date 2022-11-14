29. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır? POMEM 13 BİN ÖĞRENCİ ALIMI başvuru şartları neler? İşte kılavuz...

29. dönem POMEM öğrenci alımı hakkında flaş duyuru yapıldı. Yeni dönemde 13 bin öğrenci alımı yapılacak. Buna göre lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunu 800 erkek, 1800 kadın öğrenci olarak POMEM'de eğitim görecek. Peki 29. dönem POMEM öğrenci alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? 13 bin öğrenci alımı başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
POMEM 13 BİN ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) alınacak 13.000 öğrenci alımı için başvurular 14-25 Kasım tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden yapılacak.
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29. DÖNEM POMEM BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Adaylar başvuru ücreti, başvuru şartları fiziki sınav ve mülakat sınavı gibi tüm bilgilere 29. Dönem POMEM başvuru kılavuzundan erişecekler. Son başvuru tarihi 25 Kasım saat 17.00 olarak belirlendi.
KPSS ŞARTI VAR MI?
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımladığı ilan duyuruya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurabilecek.