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    • Haberler
    • 14.11.2022 12:54
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    • 14.11.2022 12:57
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    29. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır? POMEM 13 BİN ÖĞRENCİ ALIMI başvuru şartları neler? İşte kılavuz...

    Son dakika... Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 13 bin öğrenci alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından detaylar merakla araştırılmaya başlandı. Peki POMEM 13 bin öğrenci alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? 29. dönem POMEM öğrenci alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte yanıtları...

    POMEM 13 BİN ÖĞRENCİ ALIMI RESMİ GAZETE’DE!

    29. dönem POMEM öğrenci alımı hakkında flaş duyuru yapıldı. Yeni dönemde 13 bin öğrenci alımı yapılacak. Buna göre lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunu 800 erkek, 1800 kadın öğrenci olarak POMEM'de eğitim görecek. Peki 29. dönem POMEM öğrenci alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? 13 bin öğrenci alımı başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

    POMEM 13 BİN ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) alınacak 13.000 öğrenci alımı için başvurular 14-25 Kasım tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden yapılacak.

    POMEM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

    29. DÖNEM POMEM BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

    Adaylar başvuru ücreti, başvuru şartları fiziki sınav ve mülakat sınavı gibi tüm bilgilere 29. Dönem POMEM başvuru kılavuzundan erişecekler. Son başvuru tarihi 25 Kasım saat 17.00 olarak belirlendi.

    KPSS ŞARTI VAR MI?

    Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımladığı ilan duyuruya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurabilecek.

        POMEM BAŞVURU SÜRECİ

        Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz" hükmüne istinaden şehit ve vazife malulü eş veya çocukları ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek.

        29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.

        Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

        Söz konusu alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

        29. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

        a) T.C. vatandaşı olmak,

        b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

        c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

        ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

        Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

        d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

        e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

        f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

        ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;

        1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

        2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

            h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

            ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

            i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

            j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

            k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

            l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

            BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

            Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacak.

            Aday belirleme ön başvuruları internet üzerinden başvuru ücreti yatırılmadan yapılacak.
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            Haberler Haberler 29. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır? POMEM 13 BİN ÖĞRENCİ ALIMI başvuru şartları neler? İşte kılavuz...
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