ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tarihlere göre bu yıl ilk ara tatil, 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.

Tatil cuma günü ders bitiminde başlayacak ve bir sonraki pazartesi günü eğitime devam edilecek.