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    • Haberler
    • 13.11.2022 08:00
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    • 13.11.2022 08:00
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    İkinci ara tatil ne zaman, ayın kaçında? Kasım ara tatili ne zaman bitiyor, dersler ne zaman başlayacak?

    Ara tatil hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tarihlere göre bu yıl ilk ara tatil, 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak. Peki, İkinci ara tatil ne zaman, ayın kaçında? Kasım ara tatili ne zaman bitiyor, dersler ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    İkinci ara tatil ne zaman, ayın kaçında?

    Ara tatil hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tarihlere göre bu yıl ilk ara tatil, 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak. Peki, İkinci ara tatil ne zaman, ayın kaçında? Kasım ara tatili ne zaman bitiyor, dersler ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler!

    ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tarihlere göre bu yıl ilk ara tatil, 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.

    Tatil cuma günü ders bitiminde başlayacak ve bir sonraki pazartesi günü eğitime devam edilecek.

    İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

    İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak.

        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

        Sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Tatil, 20 Ocak cuma günü ders bitiminde başlayacak. 6 Subat pazartesi günü ise eğitime yeniden devam edilecek.
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