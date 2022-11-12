Ferit'ten Seyran'a büyük oyun: Gözünün yaşına bakmayacak! "Koca bir utançsın sen..." Yalı Çapkını 9.BÖLÜM fragmanı İZLE!
YALI ÇAPKINI 9.BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hal böyle olunca yeni bölümde neler yaşanacağı araştırılmaya başlandı. İşte Yalı Çapkını 9. bölümde yaşanacaklar...
12.11.2022 09:13 - Son Güncelleme: 12.11.2022 09:13
Yalı Çapkını hakkında gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. 11 Kasım'da 8. bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını'nda kimsenin beklemediği sürpriz gelişmeler yaşandı. Son bölümde Seyran, Suna'ya Ferit'i öpmesiyle ilgili hesap sorarken olan biteni duyan Kazım deliye döndü ve Suna için yeni planını uygulamaya koydu. Bu gelişmelerin ardından izleyiciler 8.bölüm fragmanını merak edip araştırıyor. Peki, Yalı Çapkını 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 9. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar!