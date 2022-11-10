Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 10.11.2022 10:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.11.2022 10:00
    ABONE OL

    10 Kasım töreni (saygı duruşu) saat kaçta? Bayrak ne zaman, nasıl yarıya iner? 10 Kasım siren sesi ve İstiklal Marşı kaç dakika?

    10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü'nde 10 Kasım töreni (saygı duruşu) saat kaçta? Bayrak ne zaman yarıya iner? Siren sesi kaç dakika sürecek? 10 Kasım siren sesi ve İstiklal Marşı nasıl indirilir? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı.

    10 Kasım töreni saygı duruşu saat kaçta?

    Her yıl 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde sirenler çalıyor. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'da hayata gözlerini yumdu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bugün tüm yurtta anılacak. Peki 10 Kasım töreni (saygı duruşu) saat kaçta? Bayrak ne zaman, nasıl yarıya iner? 10 Kasım siren sesi ve İstiklal Marşı kaç dakika?

    10 KASIM TÖRENİ (SAYGI DURUŞU) SAAT KAÇTA?

    10 Kasım saat 09:05'te tören başlar ve saygı duruşuna geçilir.

    10 KASIM'DA İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU KAÇ DAKİKA?

    Siren sesi genellikle 1 dakika boyunca sürer. Ardından İstiklal Marşı okunur.

    10 KASIM'DA NEDEN SİRENLER ÇALIYOR?

    10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü'nde siren çalınması Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve minnetin göstergesidir. Saatler 9.05 geçe gelen siren sesi 1 dakikalık saygı duruşunun habercisidir. Siren sesleri ise belediye binaları, okul binalarından yada ilin idari birimlerinin hoparlörlerinden gelir.

        10 KASIM'DA BAYRAK NE ZAMAN YARIYA İNER?

        10 Kasım'da saygı duruşu sonrası gönderde çekili duran bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde ağır ağır yarıya indirilir.

        10 Kasım'da bayrak ne zaman yarıya iner sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor.

        Konuya ilişkin detaylar Türk Bayrağı tüzüğü içerisinde bulunmaktadır.

        Türk Bayrağı, 10 Kasım'da Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyetinin dış temsilciliklerinde, resmi ve milli binalarında yarıya çekilir.

        Türk bayrağının yarıya çekileceği diğer haller ve zamanlar Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak tespit ve ilan edilmektedir.

        Yayımlanan bilgilere göre;

        (Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Bu hallerde Bayrak, yavaş yavaş yarıya indirilir.

        (Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Sürekli çekilmeyen yerlerde Bayrak, önce tepeye kadar çekilir, sonra yarıya indirilir.

        Meclis binasının önündeki Bayrak hiç bir zaman yarıya indirilmezç

        Anıtkabir'deki bayrak 10 Kasım dışında yarıya indirilemez.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haydi Türkiye fidan dikmeye
        Haberler Haberler 10 Kasım töreni (saygı duruşu) saat kaçta? Bayrak ne zaman, nasıl yarıya iner? 10 Kasım siren sesi ve İstiklal Marşı kaç dakika?
            SON DAKİKA