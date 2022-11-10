Her yıl 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde sirenler çalıyor. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'da hayata gözlerini yumdu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bugün tüm yurtta anılacak. Peki 10 Kasım töreni (saygı duruşu) saat kaçta? Bayrak ne zaman, nasıl yarıya iner? 10 Kasım siren sesi ve İstiklal Marşı kaç dakika?