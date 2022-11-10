Her yıl 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde sirenler çalıyor. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'da hayata gözlerini yumdu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bugün tüm yurtta anılacak. Peki 10 Kasım töreni (saygı duruşu) saat kaçta? Bayrak ne zaman, nasıl yarıya iner? 10 Kasım siren sesi ve İstiklal Marşı kaç dakika?
10 KASIM TÖRENİ (SAYGI DURUŞU) SAAT KAÇTA?
10 Kasım saat 09:05'te tören başlar ve saygı duruşuna geçilir.
10 KASIM'DA İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU KAÇ DAKİKA?
Siren sesi genellikle 1 dakika boyunca sürer. Ardından İstiklal Marşı okunur.
10 KASIM'DA NEDEN SİRENLER ÇALIYOR?
10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü'nde siren çalınması Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve minnetin göstergesidir. Saatler 9.05 geçe gelen siren sesi 1 dakikalık saygı duruşunun habercisidir. Siren sesleri ise belediye binaları, okul binalarından yada ilin idari birimlerinin hoparlörlerinden gelir.