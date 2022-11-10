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    • Haberler
    • 10.11.2022 09:19
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    • 10.11.2022 09:19
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    10 Kasım bankalar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? BUGÜN EFT ve havale yapılır mı? Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, İNG...

    10 Kasım 2022 banka çalışma saatleri merak ediliyor. Resmi tatillerde bankaların kapalı konumda olması nedeniyle 10 Kasım'da da resmi tatil var mı, bankalar açık mı, kapalı mı araştırılmaya başlandı. Aynı şekilde noterler, PTT’ler, kargolar, eczaneler, hastaneler ve diğer kamu kurumlarının da durumları sorgulanıyor. Peki 10 Kasım bankalar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? BUGÜN EFT ve havale yapılır mı? Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, İNG...

    BANKALARIN ÖĞLE ARASI SAATİ

    Her 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk anılıyor. Yılın özel günlerinden biri olan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bu yıl hafta içi perşembe gününe denk geliyor. Bu noktada banka, PTT'ler, kargolar, eczaneler, hastanelerin durumu merak ediliyor. Peki 10 Kasım bankalar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? BUGÜN EFT ve havale yapılır mı? İşte 2022 banka çalışma saatleri: Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, İNG...

    10 KASIM BANKALAR BUGÜN AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

    10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatillerimiz arasında bulunmuyor. Dolayısıyla bankalar, kargolar, eczaneler normal çalışma saatinde hizmet vermeye devam edecek.

    BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

    Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak bazı banka şubeleri saat 17.00'a kadar müşteri kabul etmektedir. Banka çalışma saatleri ile ilgili karışıklık yaşamamak için gideceğiniz şubeyi arayarak çalışma saatini öğrenebilirsiniz.

    Ziraat Bankası Çalışma Saatleri

    Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    Vakıf Bank Çalışma Saatleri

    Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.
    İş Bankası Çalışma Saatleri

    İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        Halkbank Çalışma Saatleri

        Halkbank Çalışma Saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.
        Yapı Kredi Bankası Çalışma Saatleri

        Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        Garanti BBVA Çalışma Saatleri

        Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        TEB Çalışma Saatleri

        TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        Akbank Çalışma Saatleri

        Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        Denizbank Çalışma Saatleri

        Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        Finansbank Çalışma Saatleri

        QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir

        ING Bank Çalışma Saatleri

        ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        BANKALARIN ÖĞLE ARASI SAATİ

        Bankaların öğle arası ülke genelinde genellikle 12.30- 13.30 şeklindedir.

        10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ'NDE NELER YAPILIR?

        10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te aramızdan ayrılan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır.

        10 Kasım gününü kapsayan 10-16 Kasım tarihleri arasındaki Atatürk Haftası'nda ülke genelinde Atatürk'ü anma programları düzenlenir, Ulu Önderin ilke ve devrimlerinin anlatılır, radyo ve televizyonda konuşmaları kendi sesinden yayımlanır, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterilir.
        10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilir.

        Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir.

        Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir, daha sonra da yarıya indirilir.
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        Haberler Haberler 10 Kasım bankalar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? BUGÜN EFT ve havale yapılır mı? Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, İNG...
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