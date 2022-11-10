10 Kasım bankalar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? BUGÜN EFT ve havale yapılır mı? Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, İNG...

Her 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk anılıyor. Yılın özel günlerinden biri olan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bu yıl hafta içi perşembe gününe denk geliyor. Bu noktada banka, PTT'ler, kargolar, eczaneler, hastanelerin durumu merak ediliyor. Peki 10 Kasım bankalar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? BUGÜN EFT ve havale yapılır mı? İşte 2022 banka çalışma saatleri: Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, İNG...