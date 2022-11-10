10 Kasım bankalar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? BUGÜN EFT ve havale yapılır mı? Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, İNG...

Her 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk anılıyor. Yılın özel günlerinden biri olan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bu yıl hafta içi perşembe gününe denk geliyor. Bu noktada banka, PTT'ler, kargolar, eczaneler, hastanelerin durumu merak ediliyor. Peki 10 Kasım bankalar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? BUGÜN EFT ve havale yapılır mı? İşte 2022 banka çalışma saatleri: Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, İNG...
10 KASIM BANKALAR BUGÜN AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatillerimiz arasında bulunmuyor. Dolayısıyla bankalar, kargolar, eczaneler normal çalışma saatinde hizmet vermeye devam edecek.
BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2022
Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak bazı banka şubeleri saat 17.00'a kadar müşteri kabul etmektedir. Banka çalışma saatleri ile ilgili karışıklık yaşamamak için gideceğiniz şubeyi arayarak çalışma saatini öğrenebilirsiniz.
Ziraat Bankası Çalışma Saatleri
Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Vakıf Bank Çalışma Saatleri
Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.
İş Bankası Çalışma Saatleri
İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.