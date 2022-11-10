İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 06:08'de merkez üssü Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 11 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ), Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 06:08'de 3.9 ardından saat 7.57'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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