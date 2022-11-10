10 KASIM AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?
Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde peş peşe 2 deprem meydana geldi.
Saat 06:08'de 3.9 ardından saat 7.57'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
İLK DEPREM 3.9
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 06:08'de merkez üssü Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 11 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.