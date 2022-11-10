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    • Haberler
    • 10.11.2022 10:00
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    • 10.11.2022 10:00
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    Deprem mi oldu son dakika? 10 Kasım az önce deprem nerede oldu? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Batman, Ahlat, Van, Malazgirt...

    Son dakika DEPREM HABERLERİ... Batman'ın Ahlat ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    10 Kasım az önce deprem nerede oldu?

    Son dakika DEPREM HABERLERİ... Batman'ın Ahlat ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    10 KASIM AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

    Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde peş peşe 2 deprem meydana geldi.

    👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    Saat 06:08'de 3.9 ardından saat 7.57'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

    👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    İLK DEPREM 3.9

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

    İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 06:08'de merkez üssü Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 11 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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    Haberler Haberler Deprem mi oldu son dakika? 10 Kasım az önce deprem nerede oldu? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Batman, Ahlat, Van, Malazgirt...
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