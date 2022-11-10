10 Kasım 2022 A101 aktüel ürünler TV koltuğundan, termal içliğe İNDİRİM BAŞLADI! A101 10 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

A101 10 Kasım Aktüel kataloğu yayınlandı. A101 market raflarında bu hafta robot süpürge, TV koltuğu ve elektrikli bisiklet satışa çıkıyor. Bunun yanı sıra televizyon, cep Telefonu, büro tipi buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi indirimli olarak müşterileri bekliyor. A101 Aktüel indirimleri 17 Kasım'a kadar devam edecek. İşte 10 Kasım A101 indirimli ürünler listesi...
55" Ultra HD Tv 5.799 TL,
43" Led Tv 3.799 TL,
Led Tv 4.999 TL,
Uydu Alıcılı Led Tv 1.999 TL,
Cep Telefonu 2.099 TL,
Buzdolabı 4.599 TL,
Çamaşır Makinesi 3.999 TL,
Büro Tipi Buzdolabı 1.799 TL,
Derin Dondurucu 1.099 TL,
128 GB USB Bellek 99,95 TL,
Dual USB Kablo 19,95 TL,
Bluetooth Hoparlör 179 TL,
Uzaktan Kumandalı Led Ampul 9W 39,95 TL,
Bluetooth Kulaklık 249 TL,
Robot Süpürge 4.399 TL,
Tost Makinesi 599 TL,