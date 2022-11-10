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    • Ekonomi
    • 10.11.2022 10:41
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    • 10.11.2022 10:41
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    10 Kasım 2022 A101 aktüel ürünler TV koltuğundan, termal içliğe İNDİRİM BAŞLADI! A101 10 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

    A101 marketlerinde bu hafta satışa sunulacak indirimli ürünler kataloğun yayınlanması ile birlikte belli oldu.

    takvim.com.tr
    A101 10 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

    A101 10 Kasım Aktüel kataloğu yayınlandı. A101 market raflarında bu hafta robot süpürge, TV koltuğu ve elektrikli bisiklet satışa çıkıyor. Bunun yanı sıra televizyon, cep Telefonu, büro tipi buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi indirimli olarak müşterileri bekliyor. A101 Aktüel indirimleri 17 Kasım'a kadar devam edecek. İşte 10 Kasım A101 indirimli ürünler listesi...

    55" Ultra HD Tv 5.799 TL,
    43" Led Tv 3.799 TL,
    Led Tv 4.999 TL,
    Uydu Alıcılı Led Tv 1.999 TL,
    Cep Telefonu 2.099 TL,
    Buzdolabı 4.599 TL,
    Çamaşır Makinesi 3.999 TL,
    Büro Tipi Buzdolabı 1.799 TL,

    Derin Dondurucu 1.099 TL,
    128 GB USB Bellek 99,95 TL,
    Dual USB Kablo 19,95 TL,
    Bluetooth Hoparlör 179 TL,
    Uzaktan Kumandalı Led Ampul 9W 39,95 TL,
    Bluetooth Kulaklık 249 TL,
    Robot Süpürge 4.399 TL,
    Tost Makinesi 599 TL,

        Ağda Isıtıcı 79,95 TL,
        Kaş ve Bıyık Epilasyon Cihazı 59,95 TL,
        Diş Fırçası 399 TL,
        Yüz Temizleme Seti 49,95 TL,
        Yüz Temizleme Cihazı 49,95 TL,
        Çift Renk Kupa 17,50 TL,
        Çift Renk Kase 17,50 TL,

        Cam Matara 750 ml 39,95 TL,
        Kupa 24,95 TL,
        Saklama Kabı Çeşitleri 34,95 TL,
        TAÇ Tava ve Sahan Set 279,95 TL,
        Karma Plastik Ürünler 7,50 TL,
        Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 219,95 TL,
        Bas-Aç Mikrodalga Saklama Kabı 3'lü 19,95 TL,
        Süzgeç 3'lü 59,95 TL,
        Silikon Tabanlı Buzluk 12,95 TL,
        Katlanır Ürünler 14,95 TL,

        Mısır Kovası 8,95 TL,
        Silikon Tepsi Tutacağı 17,50 TL,
        Çok Amaçlı Mutfak Makası 12,95 TL,
        Nihale 17,50 TL,
        Servis Gereçleri 14,95 TL,
        Çaydanlık Takımı 379,95 TL,
        Bombeli Servis Tenceresi 219,95 TL,
        Emaye Kek Kalıbı 199,95 TL,
        Saklama Kabı Seti 3'lü 249,95 TL,
        Elektrikli Katlanır Bisiklet 8.999 TL,

            Kondisyon Bisikleti 1.999 TL,
            Vücut Şekillendirici Egzersiz Aleti 69,95 TL,
            Spor Eldiveni 49,95 TL,
            Egzersiz Tekerleği 49,95 TL,
            Işıklı Scooter 269,95 TL,
            Egzersiz Direnç Yayı 69,95 TL,
            Sayaçlı Atlama İpi 19,95 TL
            Tuşlu Org 349,95 TL,
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            Haberler Ekonomi 10 Kasım 2022 A101 aktüel ürünler TV koltuğundan, termal içliğe İNDİRİM BAŞLADI! A101 10 KASIM AKTÜEL KATALOĞU
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