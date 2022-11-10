10 Kasım 2022 A101 aktüel ürünler TV koltuğundan, termal içliğe İNDİRİM BAŞLADI! A101 10 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

A101 10 Kasım Aktüel kataloğu yayınlandı. A101 market raflarında bu hafta robot süpürge, TV koltuğu ve elektrikli bisiklet satışa çıkıyor. Bunun yanı sıra televizyon, cep Telefonu, büro tipi buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi indirimli olarak müşterileri bekliyor. A101 Aktüel indirimleri 17 Kasım'a kadar devam edecek. İşte 10 Kasım A101 indirimli ürünler listesi...