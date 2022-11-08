PYBS burs paraları ne kadar, ayın kaçında yatıyor 2022? Kasım ayı İOKBS bursluluk paraları YATTI MI, ne zaman yatacak?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte bursluluk paralarının yatıp yatmadığı merak edilip araştırılmaya başlandı. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen PYBS sınav sonuçları 23 Eylül'de açıklanmıştı. Sonuçların ardından öğrenciler burs paralarının ne zaman yatacağını merak edip araştırıyor. Peki, Kasım ayı İOKBS bursluluk paraları YATTI MI, ne zaman yatacak? PYBS burs paraları ayın kaçında yatıyor? İşte detaylar!
Bursluluk sınavı sonuçlarının 23 Eylül tarihinde açıklanmasının ardından, burs kazanan öğrencilerin bursları ne zaman alacağı merak ediliyor. MEB tarafından öğrencilere verilecek olan bursların hangi aylarda yatacağı belli oldu.
İOKBS BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen PYBS sınav sonuçları 23 Eylül'de açıklanmıştı. Sonuçların ardından bursların hangi aylarda yatacağı belli oldu.