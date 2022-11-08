BUGÜN AY TUTULMASI VAR MI? Kanlı ay tutulması etkileri 2022! Kanlı ay tutulmasında ne yapılır? Kanlı ay tutulmasında dilek tutulur mu?

Hadis-i şeriften anlaşılacağı üzere Dünya'da Güneş ve Ay tutulmasının gerçekleşeceği vakit Müslüman kimseler için ibadette bulunmak en makbulüdür. Efendimiz (SAV), ise güneş tutulması olduğu zaman mescitte namaz kılmıştır. (Müslim, Küsuf, 3-5) Cahiliye Devrindeki insanlar, güneş ve ay tutulmasının asıl sebebinin yeryüzü halkının büyüklerinden bir büyük için tutulacağı gibi saçma sapan bir batıl inanışa sahipti. Böyle bir durumun söz konusu bile olmayacağını söyleyen Peygamber Efendimiz (SAV), Ay tutulması ve Güneş tutulmasından sonra kılınan nafile namazlardan olan Husuf namazı ve Küsûf namazını bizlere tavsiye etmektedir.

Ay tutulması gerçekleştikten sonra evinde tek başına kılınan nafile namaza husuf namazı denir. Tıpkı Küsûf namazında olduğu gibi, gizli ya da açık bir kıraatle 2 ya da 4 rekat kılınabilen husuf namazının camide cemaat eşliğinde kılınmasının sünnet olmadığı öne sürülmektedir. Ancak kılındığı zaman için de besi yoktur yani caizdir denilmiştir. (İmam-ı A`zam`a göre) Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel'e göre hüsûf namazı güneş tutulmasında kılınan küsûf namazı gibi sünnet niteliğindedir, cemaatle kılınabilir.