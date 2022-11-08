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    • Haberler
    • 08.11.2022 10:56
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    • 08.11.2022 10:56
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    BUGÜN AY TUTULMASI VAR MI? Kanlı ay tutulması etkileri 2022! Kanlı ay tutulmasında ne yapılır? Kanlı ay tutulmasında dilek tutulur mu?

    En önemli gökyüzü olaylarından biri olan Ay tutulması için geri sayım başlaıd. Kanlı ay tutulması Türkiye'de görülmeyecek ancak, Asya'nın yanı sıra Avustralya Kuzey ve Güney Amerika'dan ve Kuzey ile Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden izlenebilecek. Ay tutulmasının etkileri merak ediliyor. Peki BUGÜN AY TUTULMASI VAR MI? Kanlı ay tutulmasına ne yapılır? Kanlı ay tutulmasında dilek tutulur mu? Ay tutulması hangi evrededir? İşte Kanlı ay tutulması etkileri 2022!

    BUGÜN AY TUTULMASI VAR MI?

    Kanlı ay tutulması etkileri günün en çok araştırılan konularından oldu. Yılın ikinci ve son gökyüzü olayı Kanlı ay tutulması 8 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek. Ay'ın bakır rengine bürüneceği Ay tutulması saat 14.02'de Boğa burcunun 16 derecesinde meydana gelecek. Vatandaşlar internet arama motorlarında BUGÜN AY TUTULMASI VAR MI? Kanlı ay tutulması etkileri 2022! Kanlı ay tutulmasına ne yapılır? Kanlı ay tutulmasında dilek tutulur mu? sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

    BUGÜN AY TUTULMASI VAR MI?

    25 Ekim'de gerçekleşen Güneş Tutulması sonrasında 8 Kasım 2022 tarihine yani bugün ay tutulması meydana gelecek.

    KANLI AY TUTULMASINA NE YAPILIR, DİLEK TUTULUR MU?

    Güneş ve ay tutulması gerçekleştiği zaman Allah'a karşı ibadette olmamızı buyuran Peygamberimiz (SAV)'in bu konuda sahih hadisleri vardır. Ancak dilek tutulduğunda dair bir bilgi bulunmamaktadır.

    Kişi ne kadar sevilirse sevilsin hiç kimse için Güneş ve Ay tutulmasının olmayacağını buyuran Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), oğlu İbrahim'in vefatı üzerine güneş tutulması ile ilgili hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır: "Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alametlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin." (Buhari, Küsuf, 1, 15).

    Hadis-i şeriften anlaşılacağı üzere Dünya'da Güneş ve Ay tutulmasının gerçekleşeceği vakit Müslüman kimseler için ibadette bulunmak en makbulüdür. Efendimiz (SAV), ise güneş tutulması olduğu zaman mescitte namaz kılmıştır. (Müslim, Küsuf, 3-5) Cahiliye Devrindeki insanlar, güneş ve ay tutulmasının asıl sebebinin yeryüzü halkının büyüklerinden bir büyük için tutulacağı gibi saçma sapan bir batıl inanışa sahipti. Böyle bir durumun söz konusu bile olmayacağını söyleyen Peygamber Efendimiz (SAV), Ay tutulması ve Güneş tutulmasından sonra kılınan nafile namazlardan olan Husuf namazı ve Küsûf namazını bizlere tavsiye etmektedir.

    Ay tutulması gerçekleştikten sonra evinde tek başına kılınan nafile namaza husuf namazı denir. Tıpkı Küsûf namazında olduğu gibi, gizli ya da açık bir kıraatle 2 ya da 4 rekat kılınabilen husuf namazının camide cemaat eşliğinde kılınmasının sünnet olmadığı öne sürülmektedir. Ancak kılındığı zaman için de besi yoktur yani caizdir denilmiştir. (İmam-ı A`zam`a göre) Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel'e göre hüsûf namazı güneş tutulmasında kılınan küsûf namazı gibi sünnet niteliğindedir, cemaatle kılınabilir.

        AY TUTULMASI ETKİLERİ 2022

        Astrolog Duygu Sevinç Sevin, "Güçlü etkisi 6 ay ve sonrasında kalıcılığı 2 sene sürecek bir döngü" diyerek depremler, ekonomik krizler, sansasyonel olayların yaşanacağı olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

        BUGÜNKÜ AKLINIZ OLSAYDI NE YAPARDINIZ?

        TEMMUZ 2020 KASIM 2021 AĞUSTOS 2007 hatırlayın, hayatınızda nasıl değişiklikler olmuştu. O zamanlara dönme şansınız olsaydı ne yapardınız? Benzer olaylar yaşayacağımız bir tutulmadayız.

        Pişmanlık geçmişi değiştirmez, geçmişteki enerjiyi değiştirir. Olaylara farklı açıdan bakmamızı sağlar. Şimdi neyi değiştirmek istiyorsanız değiştirme vakti.

        HER ŞEY NETLİK KAZANACAK

        Duygu Sevinç Sevin, bu tutulmayla birlikte ani değişiklikler olacağını söyledi. Sevinç Sevin, "Yılın son tutulması. Yaşadıklarımızın istediklerimizin aklımızdaki şüphelerin netlik kazanacağı zamanlar. Uranüs etkili olduğu için hazırlıksız yakalanmayın. Aniden olacak her şey. Güzel şeyler birdenbire olmaz mı zaten, olumlu düşünün" şeklinde uyardı.

        DÜNYAYI KADINLAR DEĞİŞTİRECEK

        Duygu Sevinç Sevin tutulmanın ekonomik krizler getireceğini açıkladı. Sevinç Sevin, "Dünyada kadın liderlerin ön planda olacağını gösterir bize bu tutulma. Aynı zamanda ekonomik anlamda krizleri getirir yine çözüm kadınlarda. Yeni teknolojiler hayatımıza girebilir. Eğitim, iletişim, toplumsal normlardaki konular ve hukuk alandaki gelişmeler bizim gündemimizde olacak. Cezai yaptırımların ilahi adaletle buluşacağı bir dönem" dedi.

        6 AY SÜRECEK

        "Ay tutulmaları karmayı çalıştırır" şeklinde açıklama yapan Sevinç Sevin, "Ne ektiyseniz onu biçersiniz. Vicdanınız rahatsa hiç sorun yok. Şifa olun, yardım edin, özellikle kadınlara. Kin tutmayın hatta bu 6 ay affedenler kazanır"

        TUTULMA DEPREMLERİ TETİKLEYECEK

        Güneş tutulması ile meydana gelen İzmir depremi sonrası herkes ay tutulmasının etkilerini merak ediyor. Tutulmanın depremleri tetikleyeceğini bir kez daha hatırlatan Duygu Sevinç Sevin, "Sel baskınlarının toprak kaymalarının yaşanacağı yine maalesef iç bölgelerde ve deniz hattında depremlere tanık olacağımız bir tutulma. Besin ve özellikle sıvı zehirlenmeleri çoğalabilir. Dikkatli olalım."

        Sanat camiasıyla ilgili sansasyonel magazin haberlerini duyabileceğimiz bir tutulma aynı zamanda.
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        Haberler Haberler BUGÜN AY TUTULMASI VAR MI? Kanlı ay tutulması etkileri 2022! Kanlı ay tutulmasında ne yapılır? Kanlı ay tutulmasında dilek tutulur mu?
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