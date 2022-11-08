BUGÜN AY TUTULMASI VAR MI? Kanlı ay tutulması etkileri 2022! Kanlı ay tutulmasında ne yapılır? Kanlı ay tutulmasında dilek tutulur mu?

Kanlı ay tutulması etkileri günün en çok araştırılan konularından oldu. Yılın ikinci ve son gökyüzü olayı Kanlı ay tutulması 8 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek. Ay'ın bakır rengine bürüneceği Ay tutulması saat 14.02'de Boğa burcunun 16 derecesinde meydana gelecek. Vatandaşlar internet arama motorlarında BUGÜN AY TUTULMASI VAR MI? Kanlı ay tutulması etkileri 2022! Kanlı ay tutulmasına ne yapılır? Kanlı ay tutulmasında dilek tutulur mu? sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...
BUGÜN AY TUTULMASI VAR MI?
25 Ekim'de gerçekleşen Güneş Tutulması sonrasında 8 Kasım 2022 tarihine yani bugün ay tutulması meydana gelecek.
KANLI AY TUTULMASINA NE YAPILIR, DİLEK TUTULUR MU?
Güneş ve ay tutulması gerçekleştiği zaman Allah'a karşı ibadette olmamızı buyuran Peygamberimiz (SAV)'in bu konuda sahih hadisleri vardır. Ancak dilek tutulduğunda dair bir bilgi bulunmamaktadır.
Kişi ne kadar sevilirse sevilsin hiç kimse için Güneş ve Ay tutulmasının olmayacağını buyuran Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), oğlu İbrahim'in vefatı üzerine güneş tutulması ile ilgili hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır: "Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alametlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin." (Buhari, Küsuf, 1, 15).
Hadis-i şeriften anlaşılacağı üzere Dünya'da Güneş ve Ay tutulmasının gerçekleşeceği vakit Müslüman kimseler için ibadette bulunmak en makbulüdür. Efendimiz (SAV), ise güneş tutulması olduğu zaman mescitte namaz kılmıştır. (Müslim, Küsuf, 3-5) Cahiliye Devrindeki insanlar, güneş ve ay tutulmasının asıl sebebinin yeryüzü halkının büyüklerinden bir büyük için tutulacağı gibi saçma sapan bir batıl inanışa sahipti. Böyle bir durumun söz konusu bile olmayacağını söyleyen Peygamber Efendimiz (SAV), Ay tutulması ve Güneş tutulmasından sonra kılınan nafile namazlardan olan Husuf namazı ve Küsûf namazını bizlere tavsiye etmektedir.
Ay tutulması gerçekleştikten sonra evinde tek başına kılınan nafile namaza husuf namazı denir. Tıpkı Küsûf namazında olduğu gibi, gizli ya da açık bir kıraatle 2 ya da 4 rekat kılınabilen husuf namazının camide cemaat eşliğinde kılınmasının sünnet olmadığı öne sürülmektedir. Ancak kılındığı zaman için de besi yoktur yani caizdir denilmiştir. (İmam-ı A`zam`a göre) Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel'e göre hüsûf namazı güneş tutulmasında kılınan küsûf namazı gibi sünnet niteliğindedir, cemaatle kılınabilir.