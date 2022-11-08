9 Kasım Aile destek ödemeleri YATTI MI? Kasım ayı 850-1.250 TL Aile destek paketi neden yatmadı, saat kaçta yatacak?

Aile destek ödemeleri hakkında sabah saatlerinden araştırmalar başladı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan Aile destek ödemelerine ilişkin tarih bilgisini verdi. Peki, 8 Kasım Aile destek ödemeleri YATTI MI? Kasım ayı 850-1.250 TL Aile destek paketi neden yatmadı, saat kaçta yatacak? İşte tüm detaylar!
BAŞKAN ERDOĞAN TARİHİ DUYURDU!
Kabine toplantısı ardından Başkan Erdoğan, ''Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her vatandaşımızla paylaşma düşüncesi ürünü bu programlardan biri de Türkiye Aile Desteği'dir. Bu kapsamda 2,5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3.2 milyar lira yarın (8 Kasım) hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır" dedi.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
2022 Kasım ayı için Aile Destek Paketi ödemeleri 8 Kasım'da hesaplara yatacak.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.