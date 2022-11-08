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    • Ekonomi
    • 09.11.2022 10:07
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    • 09.11.2022 10:38
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    9 Kasım Aile destek ödemeleri YATTI MI? Kasım ayı 850-1.250 TL Aile destek paketi neden yatmadı, saat kaçta yatacak?

    Aile destek ödemeleri için geri sayım sona erdi. Kasım ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, 8 Kasım Aile destek ödemeleri YATTI MI? Kasım ayı 850-1.250 TL Aile destek paketi neden yatmadı, saat kaçta yatacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    8 Kasım Aile destek ödemeleri YATTI MI?

    Aile destek ödemeleri hakkında sabah saatlerinden araştırmalar başladı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan Aile destek ödemelerine ilişkin tarih bilgisini verdi. Peki, 8 Kasım Aile destek ödemeleri YATTI MI? Kasım ayı 850-1.250 TL Aile destek paketi neden yatmadı, saat kaçta yatacak? İşte tüm detaylar!

    BAŞKAN ERDOĞAN TARİHİ DUYURDU!

    Kabine toplantısı ardından Başkan Erdoğan, ''Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her vatandaşımızla paylaşma düşüncesi ürünü bu programlardan biri de Türkiye Aile Desteği'dir. Bu kapsamda 2,5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3.2 milyar lira yarın (8 Kasım) hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır" dedi.

    Aile desteğine nasıl başvurulur?

    AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    2022 Kasım ayı için Aile Destek Paketi ödemeleri 8 Kasım'da hesaplara yatacak.

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

        450 ile 600-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

        AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

        Başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Bakan Yanık; "450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Ekonomi 9 Kasım Aile destek ödemeleri YATTI MI? Kasım ayı 850-1.250 TL Aile destek paketi neden yatmadı, saat kaçta yatacak?
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