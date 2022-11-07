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    • Haberler
    • 07.11.2022 14:15
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    • 07.11.2022 14:15
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    VGM burs başvuru EKRANI 2022-2023! Vakıflar burs ücreti ne kadar? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite...

    Vakıflar Genel Müdürlüğü kısaca VGM burs başvuruları başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı için belirlenen burs ücreti de açıklandı. Başvuru işlemlerinin tamamının internet üzerinden yapılacağı duyurulurken, İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri için ayrı ayrı ödeme miktarı belirlendiği ifade edildi. Peki Vakıflar burs ücreti ne kadar? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İşte VGM burs başvuru EKRANI ve başvuru ŞARTLARI...

    VGM burs başvuru EKRANI 2022-2023

    VGM ortaöğretim burs başvuruları 7 Kasım 2022 tarihinde başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bugün itibariyle başvurularını yapabilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü başvurular hakkında tüm detayları açıkladı. Başvuruda bulunmak isteyen milyonlarca öğrenci detayları araştırıyor. Peki 2022-2023 Vakıflar burs ücreti ne kadar? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite başvuru şartları neler? İşte VGM burs başvuru EKRANI!

    VGM BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2022

    Ortaöğrenim (İlkokul, ortaokul ve lise) burs başvuruları 7 -20 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak.

    Yükseköğrenim burs başvuruları (Önlisans, lisans) 21-30 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak.

    Yabancı uyruklu burs başvuruları da yine 21-30 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

    2022-2023 VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru işlemleri vgm.gov.tr adresinde bulunan başvuru formunun doldurulması ile gerçekleştiriliyor. Başvuru formunda öğrenci ailesinin ekonomik durumlarını bildiren belgeler, ev, telefon numarası gibi iletişim bilgileri ve eğitim bilgileri talep ediliyor. Başvuru formunun eksik veya yanlış doldurulması durumunda başvuru geçersiz sayılabilir.

    2022-2023 VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

        VAKIFLAR BURS ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü, resmi internet sayfasından yapılan açıklamada "2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir." ifadeleri kullanıldı. VGM burs ücretleri, burs almaya hak kazanan adayın eğitim aldığı okulun bağlı olduğu bölge müdürlüğünce ödenir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için burs ödemeleri bir yılda Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında toplam 9 ay boyunca ödenmektedir.

        KİMLER VGM ORTAÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?

        VGM Ortaöğrenim burslarından özel okulda okuyan, yabancı uyruklu öğrenciler ve kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim bursundan yararlanan öğrenciler, kamu kurumlarından karşılıksız burs ve eğitim yardımı alanlar, muhtaç aylığı alanlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda ana sınıfında okuyanlar ve resmi okullarda örgün eğitim görürken özel okul, açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçenler burslardan yararlanamaz.

        BAŞVURU YAPACAKLAR DİKKAT!

        Burs başvurusu yapmaya hazırlanan adaylar belirlenen süre içerisinde tekrar başvuru formuna girerek bilgilerinde değişiklik ve güncelleme yapabilir. Başvuru sürecinde adayların beyan ettikleri iletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta) güncel ve kullanılıyor olmalıdır. Vakıflar Bölge Müdürlükleri başvurunun değerlendirilmesi için adaylardan ek olarak belge talebinde bulunabilirler. Başvuru formunda nüfus bilgilerinizi girebileceğiniz ekran açılmıyorsa, internete girdiğiniz yerdeki güvenlik ürünleri/cihazları formlarının açılmasını engelliyor olabilir. Özellikle kamu kurumlarından yapılan başvurularda bu sıkıntı yaşanabilmektedir. Kurumunuzun Bilgi İşlemi ile görüşmek ya da Kurum dışından başvuru yapmak sorunu çözecektir.
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        Haberler Haberler VGM burs başvuru EKRANI 2022-2023! Vakıflar burs ücreti ne kadar? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite...
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