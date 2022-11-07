VGM burs başvuru EKRANI 2022-2023! Vakıflar burs ücreti ne kadar? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite...

VGM ortaöğretim burs başvuruları 7 Kasım 2022 tarihinde başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bugün itibariyle başvurularını yapabilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü başvurular hakkında tüm detayları açıkladı. Başvuruda bulunmak isteyen milyonlarca öğrenci detayları araştırıyor. Peki 2022-2023 Vakıflar burs ücreti ne kadar? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite başvuru şartları neler? İşte VGM burs başvuru EKRANI!
VGM BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2022
Ortaöğrenim (İlkokul, ortaokul ve lise) burs başvuruları 7 -20 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak.
Yükseköğrenim burs başvuruları (Önlisans, lisans) 21-30 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Yabancı uyruklu burs başvuruları da yine 21-30 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.
2022-2023 VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru işlemleri vgm.gov.tr adresinde bulunan başvuru formunun doldurulması ile gerçekleştiriliyor. Başvuru formunda öğrenci ailesinin ekonomik durumlarını bildiren belgeler, ev, telefon numarası gibi iletişim bilgileri ve eğitim bilgileri talep ediliyor. Başvuru formunun eksik veya yanlış doldurulması durumunda başvuru geçersiz sayılabilir.
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