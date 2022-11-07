VGM burs başvuru EKRANI 2022-2023! Vakıflar burs ücreti ne kadar? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite...

BAŞVURU YAPACAKLAR DİKKAT!

Burs başvurusu yapmaya hazırlanan adaylar belirlenen süre içerisinde tekrar başvuru formuna girerek bilgilerinde değişiklik ve güncelleme yapabilir. Başvuru sürecinde adayların beyan ettikleri iletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta) güncel ve kullanılıyor olmalıdır. Vakıflar Bölge Müdürlükleri başvurunun değerlendirilmesi için adaylardan ek olarak belge talebinde bulunabilirler. Başvuru formunda nüfus bilgilerinizi girebileceğiniz ekran açılmıyorsa, internete girdiğiniz yerdeki güvenlik ürünleri/cihazları formlarının açılmasını engelliyor olabilir. Özellikle kamu kurumlarından yapılan başvurularda bu sıkıntı yaşanabilmektedir. Kurumunuzun Bilgi İşlemi ile görüşmek ya da Kurum dışından başvuru yapmak sorunu çözecektir.