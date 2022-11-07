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    • Haberler
    • 07.11.2022 10:30
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    • 07.11.2022 10:30
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    2023 MEMUR ZAMMI MAAŞ TABLOSU ortaya çıktı! En az %45 ZAM... Memur ve emekli zammında 4 aylık enflasyon BALONU PATLADI

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir enflasyon oranında zam alıyorlar. Emekliler için dört aylık verilere göre şimdiden yüzde 10,84'lük zam imkanı oluştu. Kasım ve aralık verileriyle birlikte emeklilerin kesin zam oranı netleşecek.İşte 4 aylık enflasyon oranının ardından tahmini maaş tablosu...

    takvim.com.tr
    2023 MEMUR ZAMMI MAAŞ TABLOSU En az %45 ZAM...

    Memur ve emekli zammında yeni detay! TÜİK verilerine göre enflasyon ekim ayında yüzde 3,54 artarken, yıllık bazda artış yüzde 85,51'i buldu. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık dönemde enflasyon yüzde 10,84 olarak gerçekleşti. Bu rakama göre memur ve memur emeklileri yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak en az yüzde 3,84'lük enflasyon farkına hak kazandı. Yeni yılda memurlar yüzde 8 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Dört aylık rakamlara göre memurun ocak ayı zammı enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 11,84 olacak. Son iki aylık veriyle birlikte kesin zam oranı netleşecek. İşte 2023 zamlı memur maaşı tablosu ve tüm detaylar...

    MEMUR VE EMEKLİNİN TABAN AYLIKLARI

    🔴MEMUR

    Mevcut: 9.105 TL
    Zamlı: 10.188 TL

    🔴MEMUR EMEKLİSİ

    Mevcut: 6.077 TL
    Zamlı: 6.797 TL

    🔴SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

    Mevcut: 4.687 TL
    Zamlı: 5.195 TL

    🔴SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

    Mevcut: 2.906 TL
    Zamlı: 3.221 TL

        🔴BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

        Mevcut: 4.197 TL
        Zamlı: 4.652 TL

        🔴BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

        Mevcut: 3.335 TL
        Zamlı: 3.697 TL

        MESLEK MESLEK MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT MAAŞ - YENİ MAAŞ)

        🔸GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.809 - 33.338

        🔸ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisons mezunu)1/4 - 15.848 - 17.724

        🔸MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.707 - 10.856

        🔸ÖĞRETMEN 1/4 - 12.276 - 13.729

        🔸KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.574 - 30.839

        🔸BAŞKOMİSER 3/1 - 15.810 - 17.682

        🔸POLİS MEMURU 8/1 - 13.747 - 15.375

        🔸UZ. DOKTOR 1/4 - 18.853 - 21.085

        🔸HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 11.828 - 13.228

        🔸MÜHENDİS 1/4 - 16.205 - 18.124

            🔸TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 10.100 - 11.296

            🔸PROFESÖR 1/4 - 25.984 - 29.061

            🔸ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 15.311 - 17.124

            🔸VAIZ 1/4 - 12.752 - 14.262

            🔸AVUKAT 1/4 - 15.485 - 17.318

            MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (MEVCUT MAAŞ - YENİ MAAŞ)

            🔸MÜSTEŞAR (1/1) - 21.905 – 24.499

            🔸GENEL MÜDÜR (1/1) – 19.361 – 21.653

            🔸ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans – 1/4) – 7.429 – 8.309

            🔸MEMUR (Lisans 1/4) – 7.270 – 8.131

            🔸KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) – 12.691 – 14.194

            🔸POLİS MEMURU (8/1) – 7.731 – 8.646

            🔸HEMŞİRE (Lisans 1/4) – 7.266 – 8.126

            🔸MÜHENDİS (1/4) – 9.116 – 10.195
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            Haberler Haberler 2023 MEMUR ZAMMI MAAŞ TABLOSU ortaya çıktı! En az %45 ZAM... Memur ve emekli zammında 4 aylık enflasyon BALONU PATLADI
                SON DAKİKA