2023 MEMUR ZAMMI MAAŞ TABLOSU ortaya çıktı! En az %45 ZAM... Memur ve emekli zammında 4 aylık enflasyon BALONU PATLADI

Memur ve emekli zammında yeni detay! TÜİK verilerine göre enflasyon ekim ayında yüzde 3,54 artarken, yıllık bazda artış yüzde 85,51'i buldu. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık dönemde enflasyon yüzde 10,84 olarak gerçekleşti. Bu rakama göre memur ve memur emeklileri yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak en az yüzde 3,84'lük enflasyon farkına hak kazandı. Yeni yılda memurlar yüzde 8 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Dört aylık rakamlara göre memurun ocak ayı zammı enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 11,84 olacak. Son iki aylık veriyle birlikte kesin zam oranı netleşecek. İşte 2023 zamlı memur maaşı tablosu ve tüm detaylar...