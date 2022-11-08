Ay tutulması Türkiye'de hangi illerden gözükecek? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya... 🌒Kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Bilim insanları ve astronomiye ilgi duyanlar kanlı ay tutulmasını dört gözle bekliyor. Güneş Tutulması geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleşmişti. Gözler bu kez kanlı ay tutulmasında! İkinci bir tutulma olayına daha şahitlik edecek olanlar Kanlı ay tutulması hakkında araştırmalara koyuldu. Peki Kanlı ay tutulması YARIN mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? 3D gözlükle ay tutulması izlenir mi? Ay tutulması Türkiye'de hangi illerden gözükecek? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...