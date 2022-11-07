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    • Haberler
    • 07.11.2022 16:00
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    • 07.11.2022 16:04
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    Ağrı Tutak'ta yolcu otobüsü, TIR ve tanker çarpıştı! Kaza VİDEOSU İZLE! Görüntüler İNFİAL YARATTI! Korkunç sesler! Ölenlerin isimleri...

    Son dakika haberine göre Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı. Olay yerinden ilk görüntüler geldi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların bağırışları yürek sızlattı. Kaza yerinden videolar ortaya çıktı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum." açıklamasında bulunurken, İçişleri Bakanlığından da konuya ilişkin açıklama yapıldı. İşte sıcak gelişmeler...

    Ağrı son dakika haberleri!

    Ağrı son dakika kaza haberleri! Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü, TIR ve tankerin karıştığı kazada, araçlar alev aldı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. Meydana gelen feci kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İşte detaylar...

    AĞRI TRAFİK KAZASI OLAYI NEDİR?

    Ağrı'nın Tutak ilçe merkezine girişte, saat 14.30 30 sıralarında TIR, tanker ve yolcu otobüsü, kazaya karıştı. Kaza sırasında araçlar alev aldı.

    Ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

    Kaza nedeniyle Ağrı-Patnos karayolu trafiğe kapandı.

    İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen araçlara müdahale etti.

        Ağrı Tutak'ta feci kaza! Başkan Erdoğan vefat sayısını açıkladı!

        KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, İSİMLERİ NE?

        Başkan Erdoğan, Ağrı'daki kaza ile ilgili son durumu açıkladı. Başkan Erdoğan, "7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

        İŞÇİLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA!

        İçişeri Bakanlığı da konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı:

        ''07.11.2022 Pazartesi günü saat 13.34 sıralarında, Ağrı ili Tutak ilçe girişinde 1 yolcu otobüsünün, kamyona çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

        İlk belirlemelere göre kazada 7 vatandaşımız hayatını kaybederken, yararlıların hastanelere sevki devam etmektedir.

        Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş olup, kurtarma çalışmaları sürmektedir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

        Öte yandan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır" ifadelerini kullandı.

        KOCA: 2'Sİ AĞIR 11 YARALI VAR

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün maalesef bir diğer trafik kazası da Ağrı Tutak karayolunda bir otobüsün tankere çarpması sonucu yaşandı. 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2'si ağır 11 yaralı var. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." açıklamasında bulundu.
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