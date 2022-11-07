Destek ödemeleri TCKN 0,2,4,6,8 HESAP TAKVİMİ | Destek ödemeleri ne zaman, hangi gün yatacak?

Destek ödemeleri ile ilgili açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "513 milyon 491 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." dedi. TCKN son numarasına göre hesaplara yatırılmaya başlandı. İşte destek ödemeleri yatırılma tarihleri ve tüm detaylar....
💸 TARIM DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK, YATTI MI?
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "513 milyon 491 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2022 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir. Tarımsal destek ödemeleri e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabiliyor.
💸 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Kasım 2022 Aile Destek Programı ödeme tarihi hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Diğer taraftan ise çocuk desteği ödemelerinin Kasım ayında yapılacağı bildirildi. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere verilecek çocuk başına destekle, hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçladıklarını söyleyen Bakan Derya Yanık, " Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz çocuk desteği ödemelerini de Kasım ayı itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız." dedi.