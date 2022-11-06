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    • 06.11.2022 17:29
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    • 06.11.2022 17:29
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    10 Kasım okullar tatil mi 2022? 9 Kasım yarım gün mü? 10 Kasım Perşembe eczane, banka, hastane, PTT, kargolar çalışıyor mu?

    Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım bu yılda ülkemizde çeşitli anma etkinlikleriyle tamamlanacak. Bu sene 10 Kasım'ın hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım ne zaman, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım eczane, banka, hastane, PTT, kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    10 Kasım okullar tatil mi?

    10Türkiye Cumhuriyeti kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, edebiyete intikal edişinin yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de ve ülke genelinde törenler düzenlenecek. Her yıl törenler düzenlenen 10 Kasım'ın bu sene hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte detaylar!

    10 Kasım'da okulların olup olmadığı, kasım ayının ilk haftasında öne çıkan konulardan oldu. 10 Kasım günü saat 09.05'te Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde yurt genelinde sirenler çalacak ve anma törenleri gerçekleşecek. Tam 84 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıldönümünde atalarına minnetlerini gösterecek olanlar Anıtkabir'e akın edecek. Vatandaşlar ulu önderin vefatında onu etkinlikler düzenleyerek anacak, saygı duruşunda bulunacaklar. Resmi Gazete içerisinde yer alan bilgilere göre 10 Kasım resmi tatil olmayacak ve okullarda normal ders düzeni uygulanacak.

    9 KASIM YARIM GÜN MÜ?

    10 Kasım olmadığı gibi 9 Kasım'da tatil değildir.

    10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

    10 Kasım'ın resmi tatil olmaması sebebiyle 10 Kasım günü okullar ve kamu kuruluşları açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek. Bununla birlikte günümüze kadar 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır.

        RESMİ GAZETE AÇIKLAMASI

        İşte resmi gazete içerisinde yer alan tatil günleri:

        1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

        Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.

        A) Resmi bayram günleri şunlardır :

        23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Bugün ana ve ilkokullar düzeyinde törenler yapılır.

        19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

        30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

        Dini bayramlar şunlardır :

        1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

        2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

        C) 1 Ocak günü yılbaşı tatilidir.

        D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ana ve ilkokullar ile törenlere iştirak eden kurumlar tatil edilir.

        Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

        Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.
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