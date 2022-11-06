10 Kasım okullar tatil mi 2022? 9 Kasım yarım gün mü? 10 Kasım Perşembe eczane, banka, hastane, PTT, kargolar çalışıyor mu?

10Türkiye Cumhuriyeti kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, edebiyete intikal edişinin yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de ve ülke genelinde törenler düzenlenecek. Her yıl törenler düzenlenen 10 Kasım'ın bu sene hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte detaylar!
10 Kasım'da okulların olup olmadığı, kasım ayının ilk haftasında öne çıkan konulardan oldu. 10 Kasım günü saat 09.05'te Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde yurt genelinde sirenler çalacak ve anma törenleri gerçekleşecek. Tam 84 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıldönümünde atalarına minnetlerini gösterecek olanlar Anıtkabir'e akın edecek. Vatandaşlar ulu önderin vefatında onu etkinlikler düzenleyerek anacak, saygı duruşunda bulunacaklar. Resmi Gazete içerisinde yer alan bilgilere göre 10 Kasım resmi tatil olmayacak ve okullarda normal ders düzeni uygulanacak.
9 KASIM YARIM GÜN MÜ?
10 Kasım olmadığı gibi 9 Kasım'da tatil değildir.
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım'ın resmi tatil olmaması sebebiyle 10 Kasım günü okullar ve kamu kuruluşları açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek. Bununla birlikte günümüze kadar 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır.