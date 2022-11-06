Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 06.11.2022 08:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.11.2022 08:53
    ABONE OL

    KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim kaç kişi başvurdu? Ortaöğretim sınavı ile ne olunur, nereye başvurabilirim?

    KPSS ortaöğretim sınvı hakkında aramalar hız kazandı. Lise mezunu adayların Kamu Personeli olma hayaliyle girecekleri KPSS Ortaöğretim sınavı bugün gerçekleşiyor. Adaylar sonuçları ÖSYM AİS üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim kaç kişi başvurdu? Ortaöğretim KPSS ile ne olunur, nereye başvurabilirim? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim kaç kişi başvurdu? Ortaöğretim sınavı ile ne olunur, nereye başvurabilirim?

    KPSS ortaöğretim oturumu için geri sayım sona erdi. ÖSYM yaptığı duyuruda KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi belirtti. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim kaç kişi başvurdu? Ortaöğretim KPSS ile ne olunur, nereye başvurabilirim? İşte merak edilenler!

    KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

    Lise mezunu adayların Kamu Personeli olma hayaliyle girecekleri KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak.

    KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM duyurusuna göre, KPSS 2022 ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlara ÖSYM AİS üzerinden erişilecek.

        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 10:15'de başlayacak. Adaylar sonuçları ÖSYM AİS üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek. Diğer yandan e-Devlet üzerinden de sınav sonuçlarını sorgulatabilecekler.

        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        KPSS ORTAÖĞRETİM SÜRESİ NE KADAR, KAÇ SORU SORULACAK?

        Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. KPSS Ortaöğretim'de 120 soruya 130 dakika süre verilecek. DHBT, tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Maaşlar artıyor
        Haberler Haberler KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim kaç kişi başvurdu? Ortaöğretim sınavı ile ne olunur, nereye başvurabilirim?
            SON DAKİKA