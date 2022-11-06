KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim kaç kişi başvurdu? Ortaöğretim sınavı ile ne olunur, nereye başvurabilirim?

KPSS ortaöğretim oturumu için geri sayım sona erdi. ÖSYM yaptığı duyuruda KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi belirtti. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim kaç kişi başvurdu? Ortaöğretim KPSS ile ne olunur, nereye başvurabilirim? İşte merak edilenler!