KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim kaç kişi başvurdu? Ortaöğretim sınavı ile ne olunur, nereye başvurabilirim?

KPSS ortaöğretim oturumu için geri sayım sona erdi. ÖSYM yaptığı duyuruda KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi belirtti. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim kaç kişi başvurdu? Ortaöğretim KPSS ile ne olunur, nereye başvurabilirim? İşte merak edilenler!
KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Lise mezunu adayların Kamu Personeli olma hayaliyle girecekleri KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM duyurusuna göre, KPSS 2022 ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlara ÖSYM AİS üzerinden erişilecek.