Sosyal medya ikiye bölünmüş durumda! Dikkatlice bakın! Hangi renkleri görüyorsunuz?

Grinin farklı tonlarında görünen ve aynı renk olan iki karenin optik yanılsaması görenleri oldukça şaşırttı.
Üst üste iki bloğun görüntüsüne bir göz atın.
Ne renk görüyorsun?
İki karenin iki gri tonu var gibi görünebilir, ancak aynıdır. Nasıl olduğunu merak ediyor olabilirsiniz?
Gri Kareler Optik İllüzyon Açıklama
Parmağınızı beyaz kısımdaki iki karenin ortasına yerleştirin. Bir şey fark ettin mi? Şimdiye kadar farklı görünen iki blok aynı renkte.
Yukarıda bahsedilen optik illüzyon, Cornsweet illüzyonu olarak bilinir. Adını 1960'larda onu yaratan psikolog Tom Cornsweet'den alıyor. Bu illüzyon zıt olarak çalıştığı için bloklar farklı görünür.
Görsel algılama konusundaki çalışmalarıyla tanınan Cornsweet, insanların 3 boyutlu görüntülerin renk ve tonlarını, nesnenin ışıkta nasıl olduğuna ve üzerine gölgenin nasıl düştüğüne bağlı olarak algıladığını kaydetti.
Işık sol üstten düşerse, iki kare bizden uzağa eğik görünür. Bu durumda, görüntünün sol üst köşesinden gelen ışık kaynağı nedeniyle üst bloğun yandığını ve alt bloğun gölgede kaldığını fark ederiz.