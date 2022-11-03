AÇIKLANDI! 2023 İmei kayıt ücreti NE KADAR, kaç TL olacak? Yurt dışı telefon IMEI kaydı nasıl yapılır, uzatılır? iPhone, Samsung...

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFONLARI KULLANABİLMEK İÇİN;

Bilindiği üzere yurt dışından alınmış mobil cihazların Türkiye'de kullanılabilmesi için IMEI numaralarının BTK tarafından kayıt altına alınması işlemine IMEI kaydı denilmektedir.

-Pasaport kaydı yaptırmak: Yurt dışından getirilen bir telefonu / iPhone'u kullanmak için en doğru yöntem pasaport kaydı yaptırmak. Bu yöntemde 3 yıl boyunca sadece 1 telefonu kayıt ettirebiliyorsunuz ve 3 yıl boyunca telefonu sizden başkası kullanamıyor. 3 bine yakın da ücret tahsil edilmektedir.

-Yıl başına kadar beklemek: BTK'nın tanımlamış olduğu 120 gün kullanım hakkı, 1 takvim yılı için geçerli olduğundan dolayı yeni yılla birlikte yeniden 120 gün kullanım hakkı tanınıyor.

-Geçici IMEI kaydı yaptırmak: Ülkeye gelen turistlerin mağduriyet yaşamamaları için 120 gün kullanım hakkı olan yurt dışı telefonlarda sorun yaşamamaları için geçici IMEI süreleri 2 ay daha uzatılabiliyor. Çift SIM kart girişli telefonlarda diğer hat kısmına takıldığında 120 gün daha kullanılabiliyor. Kimlik kartınızla da IMEI kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. IMEI kayıt hakkınız varsa, pasaportsuz kimlik ile IMEI kaydı için aşağıdaki adımları takip edin:

-Harç bedelini yatırın. (T.C. kimlik numaranız ve kayıt edilecek cihaza ait IMEI numarasını belirtmelisiniz.)

-BTK IMEI kayıt sayfasına gidin.

-Bilgilendirme sayfasındaki notları okuyup "Devam et"e tıklayın.

-Bilgilendirme ekranında yurda giriş yapılan belge türünü "Nüfus cüzdanı veya ID kart" olarak seçerek ilerleyin.