Önlisans tercih kılavuzu 2022! KPSS Önlisans taban tavan puanları kontenjanları atama puanları! KPSS Önlisans tercihleri ne zaman?

KPSS ÖNLİSANS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2022 KPSS önlisans taban puanları, henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin sonuçların ardından tercih kılavuzunu erişime açmasıyla birlikte KPSS önlisans taban puanları belli olacak.

Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylara bu haber üzerinden ulaşabilirsiniz. En son önlisans bölümlerine yapılan alımlar için kullanılan tavan ve taban puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KPSS ÖNLİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AİS'TEN SORGULANACAK!

KPSS önlisans sınav sonuçları, Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek. Sınav sonuçları için öğrencilerin adreslerine basılı belge gönderilmeyecek. İnternet üzerinden açıklanan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.