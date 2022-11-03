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    • Haberler
    • 03.11.2022 17:21
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    • 03.11.2022 17:23
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    Green Card başvuruları BİTTİ Mİ, ne zaman bitiyor? 2022 Green Card çekiliş SONUÇLARI ne zaman açıklanacak?

    ABD Green Card başvurularında sona geliniyor. ABD'de yaşamak, çalışmak isteyenlerin başvurduğu Green Card başvurularında son gün ne zaman merak konusu oldu. Bu yıl pasaport koşulu istenmezken, yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkı veriliyor. Peki Green Card başvuruları BİTTİ Mİ, ne zaman bitiyor? Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2022 Green Card çekiliş SONUÇLARI ne zaman açıklanacak?

    Green Card başvuruları BİTTİ Mİ, ne zaman bitiyor?

    5 Ekim 2022 tarihinde başlayan Green Card başvurularında son gün yaklaşıyor. Green Card ile, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) süresiz yaşama ve çalışma hakkı veriliyor. Bu yıl pasaport zorunluluğun da olmaması başvuruya olan ilgiyi arttırdı. Henüz başvuru yapmamış vatandaşlar 'Green Card başvuruları BİTTİ Mİ, ne zaman bitiyor? 2022 Green Card çekiliş SONUÇLARI ne zaman açıklanacak?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar!

    GREEN CARD BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTİYOR?

    Green Card başvuruları 8 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. ABD Freetown Büyükelçiliği'nin açıkladığı tarihlere göre Green Card başvurularının bitmesine son 5 gün kaldı.

    GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Green Card çekiliş sonuçlarının 2023 Mayıs ayında açıklanması bekleniyor. Sonuçlar duyurulduktan sonra www.dvlottery.com sayfası üzerinden sorgulanabilecek.

    GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Green Card almak için ise öncelikle başvuru şartlarını yerine getirmek ve başvurmak gerekir. Green Card çekilişi için DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde başvuru yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden Green Card başvurusu yapılır.

    Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler bilgileri de hatasız bir şekilde girmeliler. Sonrasında ise başvuru sonucunun olumlu olması beklenir. https://www.dvlottery.com/ internet sitesinden yapılan başvurularda istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.

    GREEN CARD KİMLERE VERİLİR?

    Green Card almak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Öncelikle Green Card almak isteyen kişi mutlaka 18 yaşından büyük olmalıdır. Ayrıca Green Card en az lise mezunu olan kişilere verilir. Lise öğrencisi olmayan kişilerde son 5 yıl içinde uzmanlık ve ya eğitim gerektiren bir alanda da mutlaka 2 yıl aralıksız olarak çalışan kişiler Green Card alabilirler.

        Green Card almak için İngilizce bilme şartı da aranmaz. İnternet üzerinden başvuru yapan ve başvuruları kabul edilen kişiler Green Card alabilirler. Bunun yanı sıra evli olan kişiler de Green Card'a aynı anda başvurabilirler. Çünkü bu şekilde evli çiftlerin de Green Card alma şansı artacaktır.

        GREEN CARD NASIL ALINIR?

        Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır. Green Card sahibi olmayan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır. Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.

        Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır. Bu çekilişe katıldıktan sonra şartları sağlayan ve şanslı kişiler Green Card sahibi olabilirler.
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        Haberler Haberler Green Card başvuruları BİTTİ Mİ, ne zaman bitiyor? 2022 Green Card çekiliş SONUÇLARI ne zaman açıklanacak?
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