Sağlık Bakanlığı personel alımı BAŞLADI MI? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru EKRANI! 85 bin kişilik kadro: branş, şartlar...

Geçtiğimiz yıl en çok ebe, hemşire, fizyoterapist ve diyetisyen kadrolarına alım yapan Sağlık Bakanlığı bu yıl da çeşitli branşlarda toplam 85 bin personel alımı yapacak. Başvuru yapmak isteyen binlerce kişi internet arama motorlarında merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Bu noktada Sağlık Bakanlığı personel alımı BAŞLADI MI? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? soruları sıkça araştırılıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞLADI MI?
Sağlık Bakanlığı 2022 yılında 85 bin kişilik personel alımı yapacak. Ancak başvurular henüz başlamadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada "Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı!" ifadelerini kullanan Bakan Koca, görülmemiş bir kadro açıldığına dikkat çekerek "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." demişti.
Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
KILAVUZ İLE DETAYLAR BELLİ OLACAK!
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı için başvuru detayları yayınlanacak kılavuz ile belli olacak. Geçtiğimiz yıl yapılan 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı Aralık ayında yayımlanmıştı. Kılavuz ile birlikte kadro ve branş dağılımı, başvuru tarihleri belli olacak.