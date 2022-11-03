Sağlık Bakanlığı personel alımı BAŞLADI MI? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru EKRANI! 85 bin kişilik kadro: branş, şartlar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı 2022 yılında 85 bin kişilik personel alımı yapacak. Ancak başvurular henüz başlamadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada "Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı!" ifadelerini kullanan Bakan Koca, görülmemiş bir kadro açıldığına dikkat çekerek "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." demişti.

Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.