29. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? POMEM başvuru şartları neler? 29. Dönem başvuru ekranı 2022!

Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar internette "POMEM başvuruları" hakkındaki detayları araştırıyor. 29. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak sorusu şu sıralar merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, 29. Dönem POMEM başvuru şartları neler? İşte POMEM alım sürecine dair bilinmesi gereken detaylar...
29. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Polis olabilmek için POMEM başvurusu yapmak isteyen üniversite mezunları, başvuru tarihleri ve boş kontenjanların açıklanmasını bekliyor.
29. Dönem POMEM başvuruları için henüz bir açıklama yapıldı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzuyla birlikte başvuru tarihleri belli olacak.
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
POMEM'e başvuru yapacakların en merak ettiği konuların başında boy geliyor. Resmi olarak yayınlanan kılavuzda ise kadın adayların 162, erkek adayların ise 167 cm'den daha kısa boylu olmaması gerekiyor.
Adaylarda beden kitle indeksinin 18 ila 27 arasında olması gerekirken giriş sınavının yapıldığı yılın son günü itibariyle 30 yaşını geçmiş adaylar başvuru yapamıyorlar.