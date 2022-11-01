Twitter mavi tik ücreti hakkında son dakika flaş açıklama geldi. Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk geçtiğimiz günlerde Twitter'ı satın almıştı. Bir süredir Twitter'daki mavi tikli hesaplardan ücret alınacağı iddiası gündemde yer alıyordu. Elon Musk iddiayı doğrularken ücretin miktarı da belli oldu. Peki TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETLİ Mİ? Twitter mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Elon Musk açıkladı! Mavi tik nasıl alınır?
MAVİ TİK NASIL ALINIR?
Twitter'da mavi tik almak isteyenler için başvuru süreci oldukça basit. Twitter hesabını açtıktan sonra Ayarlar ve Gizlilik sayfasının ardından Hesap Ayarları sayfasına gidin. Onaylanma isteğinde bulun seçeneğini bulup tıklayın. Artık onay süreciniz başladı.
Ancak bu işlemleri yapıp en sonunda onaylanma isteğinde bulun seçeneğini göremeyebilirsiniz. Bunun için istenen bazı şartlar şu şekilde: