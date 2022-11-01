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    • Haberler
    • 01.11.2022 21:37
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    • 01.11.2022 21:42
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    TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETLİ Mİ? Twitter mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Elon Musk açıkladı! Mavi tik nasıl alınır?

    Son dakika haberine göre Twitter'ı satın alan Elon Musk, mavi tik için ücret alınacağını duyurdu. Milyarder iş insanı aylık ücretin belirlendiğini de açıkladı. Peki TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETLİ Mİ? Twitter mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Mavi tik nasıl alınır?

    TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETİ NE KADAR?

    Twitter mavi tik ücreti hakkında son dakika flaş açıklama geldi. Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk geçtiğimiz günlerde Twitter'ı satın almıştı. Bir süredir Twitter'daki mavi tikli hesaplardan ücret alınacağı iddiası gündemde yer alıyordu. Elon Musk iddiayı doğrularken ücretin miktarı da belli oldu. Peki TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETLİ Mİ? Twitter mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Elon Musk açıkladı! Mavi tik nasıl alınır?

    TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETİ NE KADAR KAÇ TL?

    Twitter'ı satın alan ABD'li milyarder Elon Musk, mavi tik için aylık 8 dolar ücret alınacağını açıkladı.

    Twitter hesabından açıklama yapan Musk, söz konusu fiyatın ülkelerin satın alma güçlerine göre ayarlanacağını belirtti.

    MAVİ TİK NASIL ALINIR?

    Twitter'da mavi tik almak isteyenler için başvuru süreci oldukça basit. Twitter hesabını açtıktan sonra Ayarlar ve Gizlilik sayfasının ardından Hesap Ayarları sayfasına gidin. Onaylanma isteğinde bulun seçeneğini bulup tıklayın. Artık onay süreciniz başladı.

    Ancak bu işlemleri yapıp en sonunda onaylanma isteğinde bulun seçeneğini göremeyebilirsiniz. Bunun için istenen bazı şartlar şu şekilde:

        *Profil resminiz olmalı.

        *Kapak resminiz olmalı.

        *Tam adınız olmalı.

        *İnternet siteniz ekli olmalı.

        *Doğrulanmış telefon numaranız olmalı.

        *Doğrulanmış e-posta adresiniz olmalı.

        *Paylaşımlarınız herkese açık olmalı.

        *Son 6 ay içinde hesabınıza giriş yapmış olmalısınız.

        *Hesabınız son 12 ay içinde Twitter Kuralları'nı ihlal ettiği için kısa bir süre bile olsa kilitlenmemiş olmalı.

        ELON MUSK KİMDİR?

        Musk, popüler elektrikli araç üreticisi Tesla ve Spacex'in CEO'su olarak görev yapan Güney Afrika doğumlu milyarder bir girişimcidir.

        Musk, 1999'da PayPal'ı kurarak erken bir servet kazandı. Time Dergisine göre eBay şirketi 2002 yılında 1,5 milyar dolara satın aldı ve Musk anlaşmadan 180 milyon dolar kazandı.

        Kısa bir süre sonra Musk, uzay görevlerinde NASA ile ortak olan SpaceX'i kurdu. Musk'un hayranları onu dünyayı geleceğe iten bir vizyoner olarak nitelendirmeye başladı.

        SpaceX ile nihai hedefi, Mars'ı kolonize ederek insanlığı "çok gezegenli" bir tür haline getirmek ve projelerinden bir diğeri de bir bilgisayarı insan beynine entegre etmeyi amaçlıyor.

        Ancak iddialı projelerinin dışında, Musk neredeyse kutuplaşan çevrimiçi kişiliğiyle tanınıyor. Twitter'da oldukça popüler olan Musk, siyasete sesleniyor, açıkça iş konuşuyor ve internetin komik kültürünü kucaklıyor. Hatta bazı tweet'leri onun başını belaya soktu.

        50 yaşında olan Musk 28 Haziran 1971'de doğdu.

        Musk, Güney Afrika'nın üç başkentinden biri olan Pretoria'da büyüdü.
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        Haberler Haberler TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETLİ Mİ? Twitter mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Elon Musk açıkladı! Mavi tik nasıl alınır?
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