TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETLİ Mİ? Twitter mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Elon Musk açıkladı! Mavi tik nasıl alınır?

ELON MUSK KİMDİR?

Musk, popüler elektrikli araç üreticisi Tesla ve Spacex'in CEO'su olarak görev yapan Güney Afrika doğumlu milyarder bir girişimcidir.

Musk, 1999'da PayPal'ı kurarak erken bir servet kazandı. Time Dergisine göre eBay şirketi 2002 yılında 1,5 milyar dolara satın aldı ve Musk anlaşmadan 180 milyon dolar kazandı.

Kısa bir süre sonra Musk, uzay görevlerinde NASA ile ortak olan SpaceX'i kurdu. Musk'un hayranları onu dünyayı geleceğe iten bir vizyoner olarak nitelendirmeye başladı.

SpaceX ile nihai hedefi, Mars'ı kolonize ederek insanlığı "çok gezegenli" bir tür haline getirmek ve projelerinden bir diğeri de bir bilgisayarı insan beynine entegre etmeyi amaçlıyor.