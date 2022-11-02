Son dakika MEB açıklama: 2 Kasım 2022 okul var mı, DERS işlenecek mi? BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Öğretmenlerin grevi KARARI!

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Grev kararı sonrası okulların durumu merak edildi. Grev yapacak öğretmenler 2 Kasım Çarşamba günü derslere girmeyecek.

Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre 2 Kasım 2022 Çarşamba günü dersler işlenmeye devam edecek.