Son dakika MEB açıklama: 2 Kasım 2022 okul var mı, DERS işlenecek mi? BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Öğretmenlerin grevi KARARI!

Öğretmenlerin grev kararı sonrası milyonlarca öğrenci ve velisi 2 Kasım 2022 yarın okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 2 Kasım 2022 okul var mı, yok mu? Yarın okullarda DERS işlenecek mi? İşte son dakika Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklama....
ÖĞRETMENLERİN GREVİ NE ZAMAN?
Öğretmenler 2 Kasım 2022 greve gidecek.
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Grev kararı sonrası okulların durumu merak edildi. Grev yapacak öğretmenler 2 Kasım Çarşamba günü derslere girmeyecek.
Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre 2 Kasım 2022 Çarşamba günü dersler işlenmeye devam edecek.