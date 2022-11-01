DOĞANAY DEMİRTAŞ BULUNDU MU? Doğanay Demirtaş öldü mü, katili kim? Doğanay Demirtaş kimdir, kaç yaşındaydı?

İki gündür aranıyordu. Acı haber az önce geldi. Kayıp üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş ölü bulundu. İşte detaylar!
DOĞANAY DEMİRTAŞ BULUNDU MU, ÖLDÜ MÜ?
Son dakika haberi... Başkent Ankara'da hafta sonundan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş, ağaca asılı halde ölü bulundu.
DOĞANAY DEMİRTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NE OKUYORDU?
Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Doğanay Demirtaş henüz 19 yaşındaydı.
Demirtaş'tan haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu.
Cep telefonundan alınan sinyalin bulunduğu alanda koridor oluşturan AKUT, Polis Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, ODTÜ ormanlık alanı üzerinden kol halinde ekipler yamaçtan inerek kayıp gencin bulunması için arama çalışması yapmıştı.
Sık sık adı ve soyadıyla kayıp gence seslenen ekipler, Turan Güneş Bulvarı ile Eymir Gölü arasındaki sarp ve dik arazide arama çalışmalarını sürdürmüştü.
Demirtaş'ın kuzeninin eşi Erhan Yeşilyurt, telefon sinyalinin alındığı yerin Eymir Gölü çevresi olduğunu ve 2-3 gündür Demirtaş'a ulaşılamadığını söylemişti.