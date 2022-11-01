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    • Haberler
    • 01.11.2022 22:58
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    • 01.11.2022 22:59
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    DOĞANAY DEMİRTAŞ BULUNDU MU? Doğanay Demirtaş öldü mü, katili kim? Doğanay Demirtaş kimdir, kaç yaşındaydı?

    Bir süredir kayıp olarak aranan Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Demirtaş hakkında kötü haber geldi. Son dakika gelişmesiyle birlikte son durum merak konusu oldu. Peki DOĞANAY DEMİRTAŞ BULUNDU MU? Doğanay Demirtaş öldü mü, katili kim? Doğanay Demirtaş kimdir, kaç yaşındaydı?

    SON DAKİKA: DOĞANAY DEMİRTAŞ BULUNDU MU?

    İki gündür aranıyordu. Acı haber az önce geldi. Kayıp üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş ölü bulundu. İşte detaylar!

    DOĞANAY DEMİRTAŞ BULUNDU MU, ÖLDÜ MÜ?

    Son dakika haberi... Başkent Ankara'da hafta sonundan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş, ağaca asılı halde ölü bulundu.

    DOĞANAY DEMİRTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NE OKUYORDU?

    Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Doğanay Demirtaş henüz 19 yaşındaydı.

    Demirtaş'tan haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu.

    Cep telefonundan alınan sinyalin bulunduğu alanda koridor oluşturan AKUT, Polis Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, ODTÜ ormanlık alanı üzerinden kol halinde ekipler yamaçtan inerek kayıp gencin bulunması için arama çalışması yapmıştı.

    Sık sık adı ve soyadıyla kayıp gence seslenen ekipler, Turan Güneş Bulvarı ile Eymir Gölü arasındaki sarp ve dik arazide arama çalışmalarını sürdürmüştü.

    Demirtaş'ın kuzeninin eşi Erhan Yeşilyurt, telefon sinyalinin alındığı yerin Eymir Gölü çevresi olduğunu ve 2-3 gündür Demirtaş'a ulaşılamadığını söylemişti.

        Yeşilyurt, Demirtaş'ın Ankara Üniversitesi öğrencisi olduğunu, daha önce göle birkaç kez gelerek kuşlarla ilgili araştırmalar yaptığını belirtmişti.

        Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda Doğanay Demirtaş, ağaca asılı halde ölü bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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        Yürek Çıkmazı
        Haberler Haberler DOĞANAY DEMİRTAŞ BULUNDU MU? Doğanay Demirtaş öldü mü, katili kim? Doğanay Demirtaş kimdir, kaç yaşındaydı?
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