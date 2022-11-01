DOĞANAY DEMİRTAŞ BULUNDU MU? Doğanay Demirtaş öldü mü, katili kim? Doğanay Demirtaş kimdir, kaç yaşındaydı?

Yeşilyurt, Demirtaş'ın Ankara Üniversitesi öğrencisi olduğunu, daha önce göle birkaç kez gelerek kuşlarla ilgili araştırmalar yaptığını belirtmişti.

Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda Doğanay Demirtaş, ağaca asılı halde ölü bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.