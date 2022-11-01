Twitter aktif olmayan hesaplar kapanacak mı, silinecek mi? Twitter aktif olmayan hesaplar askıya mı alınacak? Elon Musk açıkladı!

Elon Musk, son 1 yıl içerisinde aktif olmayan Twitter hesaplarının temizlenebileceğini bildirdi.
Twitter'ın etkin olmayan hesaplarla ilgili politikası nedir?
Yeni hesap açan kişileri hesaplarına sık sık giriş yapmaya ve Twitter'ı etkin olarak kullanmaya teşvik ederiz. Hesabınızı etkin tutmak için en az 6 ayda bir mutlaka giriş yapın. Uzun süre işlem yapılmayan hesaplar kalıcı olarak silinebilir.
Twitter bir hesabın etkin olmadığına neye göre karar verir?
Etkin olmayan hesaplar, giriş yapma işlemlerine dayanarak belirlenir. Hesap etkinliğine dair tüm işaretler herkes tarafından görülemeyeceği için bir hesabın şu anda etkin olup olmadığını kesin olarak belirleyemeyeceğinizi lütfen unutmayın.
Etkin olmaması muhtemel bir hesap benim tescilli ticari markamı kullanıcı adı veya hesap adı olarak kullanıyorsa ne yapmalıyım?
Ticari marka haklarınızın ihlal edildiğine inanıyorsanız ve söz konusu hesap etkin değil gibi görünüyorsa, lütfen ek bilgi edinmek için Twitter'ın ticari marka politikasını inceleyin.
Etkin olmayan bir hesaba ait kullanıcı adını almak istiyorum, ancak kayıtlı bir ticari markam yok. Bu durumda ne yapmalıyım?
Etkin olmayan kullanıcı adlarını şu anda açıklayamıyoruz. Seçmek istediğiniz kullanıcı adı etkin olmadığı izlenimini veren bir hesap tarafından kullanılıyorsa Twitter'da kullanmak için adın kullanılabilir bir benzerini seçmeyi deneyin. Genellikle sayı, alt çizgi ekleyerek veya kısaltmalar kullanarak müsait bir kullanıcı adı oluşturabilirsiniz.