Twitter aktif olmayan hesaplar kapanacak mı, silinecek mi? Twitter aktif olmayan hesaplar askıya mı alınacak? Elon Musk açıkladı!

Elon Musk, son 1 yıl içerisinde aktif olmayan Twitter hesaplarının temizlenebileceğini bildirdi.

Twitter'ın etkin olmayan hesaplarla ilgili politikası nedir?



Yeni hesap açan kişileri hesaplarına sık sık giriş yapmaya ve Twitter'ı etkin olarak kullanmaya teşvik ederiz. Hesabınızı etkin tutmak için en az 6 ayda bir mutlaka giriş yapın. Uzun süre işlem yapılmayan hesaplar kalıcı olarak silinebilir.



Twitter bir hesabın etkin olmadığına neye göre karar verir?



Etkin olmayan hesaplar, giriş yapma işlemlerine dayanarak belirlenir. Hesap etkinliğine dair tüm işaretler herkes tarafından görülemeyeceği için bir hesabın şu anda etkin olup olmadığını kesin olarak belirleyemeyeceğinizi lütfen unutmayın.