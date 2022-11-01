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    • Haberler
    • 01.11.2022 12:59
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    • 01.11.2022 12:59
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    TUS 2. dönem tercih sonuç EKRANI! TUS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022?

    TUS tercih sonuçları açıklandı mı sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri gerçekleşti. Tercih işlemlerinin gerçekleşmesi sonucu gözler sonuçlara çevrildi. Peki, TUS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    TUS 2. dönem tercih sonuç EKRANI!

    Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kısaca TUS 2022 2. dönem tercih işlemlerinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki,TUS 2. dönem tercih sonuçlarına nasıl bakılır? TUS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    TUS 2. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    TUS tercih sonuçları tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru yapılmadı. Geçen yıl tercihler 14 Ekim'de sona ermiş, sonuçlar 21 Ekim'de açıklanmıştı. Bu süre göz önünde bulundurulduğunda bu yıl tercih sonuçlarının 1 Kasım tarihinde açıklanması bekleniyor.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.
        Yürek Çıkmazı
        Haberler Haberler TUS 2. dönem tercih sonuç EKRANI! TUS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022?
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