TUS 2. dönem tercih sonuç EKRANI! TUS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kısaca TUS 2022 2. dönem tercih işlemlerinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki,TUS 2. dönem tercih sonuçlarına nasıl bakılır? TUS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!
TUS 2. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
TUS tercih sonuçları tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru yapılmadı. Geçen yıl tercihler 14 Ekim'de sona ermiş, sonuçlar 21 Ekim'de açıklanmıştı. Bu süre göz önünde bulundurulduğunda bu yıl tercih sonuçlarının 1 Kasım tarihinde açıklanması bekleniyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.