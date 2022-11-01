TUS 2. dönem tercih sonuç EKRANI! TUS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022?

TUS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, TUS tercih sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

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