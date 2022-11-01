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    • Haberler
    • 01.11.2022 11:10
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    • 01.11.2022 11:10
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    Doğalgaz yardımı YATTI MI, ne zaman yatacak? 2022 Doğalgaz desteği başvuruları devam ediyor mu, bitti mi?

    İhtiyaç sahipleri bir yandan doğalgaz destek ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ederken, henüz başvuru yapmayanlar da başvuruların devam edip etmediğini sorguluyor. Peki Doğalgaz yardımı YATTI MI, ne zaman yatacak? 2022 Doğalgaz desteği başvuruları devam ediyor mu, bitti mi? Başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte yanıtları...

    takvim.com.tr
    Doğalgaz yardımı YATTI MI, ne zaman yatacak?

    İhtiyaç sahipleri bir yandan doğalgaz destek ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ederken, henüz başvuru yapmayanlar da başvuruların devam edip etmediğini sorguluyor. Peki Doğalgaz yardımı YATTI MI, ne zaman yatacak? 2022 Doğalgaz desteği başvuruları devam ediyor mu, bitti mi? Başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte yanıtları...

    DOĞALGAZ YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz destek ödeme tarihlerini duyurdu. Bakan Yanık "Bir ısı haritası oluşturduk. Bu haritaya göre 950 - 2 bin 500 lira arasında kademe kademe ödemesi yapıyoruz.

    Başvurular 5 Eylül'de başladı. Normal şartlarda ev sahibi olma gibi şartlar vardı. Bu kapsamı geniştettik, kiracılar da yararlanıyor. Kişinin, faturasını PTT'ye götürmesi yeterli. Sayısı belirlendikten sonra ödemeler ekim-kasım gibi yapılacak" dedi.

    DOĞALGAZ DESTEK BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU, BİTTİ Mİ?

    Hemen şunu belirtelim ki başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. İşte başvuru şartları ve başvuru sorgulama ekranı...

    DOĞALGAZ DESTEĞİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Doğal Gaz Tüketim Desteği programı kapsamında, yardım başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Başvuruların nasıl yapılacağını merak eden birçok kişiye ise Bakan Yanık'ın açıklamaları yanıt oldu.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda halihazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız." ifadelerini kullandı.

        DOĞALGAZ YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

        Doğal Gaz Tüketim Desteği programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

        "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."

        DOĞALGAZ DESTEĞİ E-DEVLET BAŞVURU SORGULAMA EKRANI
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        Yürek Çıkmazı
        Haberler Haberler Doğalgaz yardımı YATTI MI, ne zaman yatacak? 2022 Doğalgaz desteği başvuruları devam ediyor mu, bitti mi?
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