DOĞALGAZ YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz destek ödeme tarihlerini duyurdu. Bakan Yanık "Bir ısı haritası oluşturduk. Bu haritaya göre 950 - 2 bin 500 lira arasında kademe kademe ödemesi yapıyoruz.

Başvurular 5 Eylül'de başladı. Normal şartlarda ev sahibi olma gibi şartlar vardı. Bu kapsamı geniştettik, kiracılar da yararlanıyor. Kişinin, faturasını PTT'ye götürmesi yeterli. Sayısı belirlendikten sonra ödemeler ekim-kasım gibi yapılacak" dedi.

DOĞALGAZ DESTEK BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU, BİTTİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. İşte başvuru şartları ve başvuru sorgulama ekranı...