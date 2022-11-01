Son dakika... ÖSYM KPSS brans bazında sıralamaları yayınladı. Peki KPSS Branş bazında sıralama nedir? 2022 ÖSYM AİS branş bazında sıralama nasıl BAKILIR, nereden öğrenilir? Lisans hemşirelik, öğretmenlik...
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR GÜNCELLENDİ Mİ?
ÖSYM güncel KPSS branş bazında sıralamaları açıkladı. ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada, ''2022 Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır.'' denildi.
2022 ÖSYM AİS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALARA NASIL, NEREDEN BAKILIR?
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.
ÖSYM 2022 KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.