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    • Haberler
    • 01.11.2022 15:45
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    • 01.11.2022 15:50
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    KPSS Branş bazında sıralama nedir? 2022 ÖSYM AİS branş bazında sıralama nasıl BAKILIR, nereden öğrenilir? Lisans hemşirelik, öğretmenlik...

    https://ais.osym.gov.tr adresi ÖSYM'nin duyurusunun ardından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Peki KPSS Branş bazında sıralama nedir? 2022 ÖSYM AİS branş bazında sıralama nasıl BAKILIR, nereden öğrenilir? Lisans hemşirelik, öğretmenlik...

    KPSS Branş bazında sıralama nedir?

    Son dakika... ÖSYM KPSS brans bazında sıralamaları yayınladı. Peki KPSS Branş bazında sıralama nedir? 2022 ÖSYM AİS branş bazında sıralama nasıl BAKILIR, nereden öğrenilir? Lisans hemşirelik, öğretmenlik...

    KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR GÜNCELLENDİ Mİ?

    ÖSYM güncel KPSS branş bazında sıralamaları açıkladı. ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada, ''2022 Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır.'' denildi.

    2022 ÖSYM AİS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALARA NASIL, NEREDEN BAKILIR?

    Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.

    ÖSYM 2022 KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

        MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

        Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.
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        Yürek Çıkmazı
        Haberler Haberler KPSS Branş bazında sıralama nedir? 2022 ÖSYM AİS branş bazında sıralama nasıl BAKILIR, nereden öğrenilir? Lisans hemşirelik, öğretmenlik...
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