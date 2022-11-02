2 Kasım 2022 FED faiz kararı belli oluyor! Dolar ve altında FED etkisi nasıl olacak? Altın artacak mı? Tahminler ortaya çıktı...

Fed'in kasım ayı faiz açıklamasını bugün Fed Başkanı Powell açıklama yapacak.
🔸FED KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Kasım ayı Fed toplantısı dün başladı. Fed faiz kararı bugün saat 21:00'de açıklanacak. Faiz kararı sonrası, Fed açıklaması ve Jerome Powell'ın açıklamaları döviz, altın ve borsalar başta olmak üzere piyasalara yön verecek.
🔸FED SONRASI DOLAR VE ALTIN NE OLUR?
Doların, petrolün aşırı değerlendiği ortamda dengeler bozuluyor. savaşın tahribatı var. Merkez bankalarının faiz adımları konusunda ipin ucunu gevşeteceklerini, çok agresif faiz adımlarını atmayacağını düşünüyorum.
Altın fiyatlarına gelince Fed kararı öncesi dolar ve altın tarafında hareketleri görürüz. Ons tarafında 1646-1650 seviyesi kritik. 1660'ın üzerindeki yükseliş 1700'e doğru hareketi tetikler. Ons tarafında altının bilerek baskılandığını fiziki tarafta merkez bankalarının alımlarını hızlandırdığını düşünüyorum. Fed kararı öncesi altındaki yükselişi dolar endeksindeki geri çekilmeye bağlayanlar var. Bu biraz altını baskılamış gibi gözükse de ons tarafında yükseliş var. Bu da şunu gösteriyor. Her şey Powell'ın açıklamalarında şekillenecek.
Dolar endeksinde tekrar 110 seviyelerine gelebilmek için Powell'ın açıklamalarını bekleyeceğiz. Altında 2023'ün 2. çeyreğinde yükselme potansiyeli görmemiz beklenti dahilinde.
🔸FED FAİZ KARARI PİYASA BEKLENTİSİ NEDİR?
İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tuna Çetinkaya ise milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Fed'in 75 baz puan artırması bekleniyor. Fed'in yılı 50 baz puan artırım ile yüzde 4,25-4,50 aralığında kapatmasını bekliyoruz.