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    • Ekonomi
    • 02.11.2022 10:40
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    • 02.11.2022 10:40
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    2 Kasım 2022 FED faiz kararı belli oluyor! Dolar ve altında FED etkisi nasıl olacak? Altın artacak mı? Tahminler ortaya çıktı...

    Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandı. 2 Kasım FED faiz kararı için bekleyiş başladı. Dolar ve altın da karar sonrası yeniden şekillencek. Peki, FED faiz kararı saat kaçta? FED faiz kararı sonrası dolar ve altın ne olur? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Dolar ve altında FED etkisi nasıl olacak?

    Fed'in kasım ayı faiz açıklamasını bugün Fed Başkanı Powell açıklama yapacak.

    🔸FED KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Kasım ayı Fed toplantısı dün başladı. Fed faiz kararı bugün saat 21:00'de açıklanacak. Faiz kararı sonrası, Fed açıklaması ve Jerome Powell'ın açıklamaları döviz, altın ve borsalar başta olmak üzere piyasalara yön verecek.

    🔸FED SONRASI DOLAR VE ALTIN NE OLUR?

    Doların, petrolün aşırı değerlendiği ortamda dengeler bozuluyor. savaşın tahribatı var. Merkez bankalarının faiz adımları konusunda ipin ucunu gevşeteceklerini, çok agresif faiz adımlarını atmayacağını düşünüyorum.

    Altın fiyatlarına gelince Fed kararı öncesi dolar ve altın tarafında hareketleri görürüz. Ons tarafında 1646-1650 seviyesi kritik. 1660'ın üzerindeki yükseliş 1700'e doğru hareketi tetikler. Ons tarafında altının bilerek baskılandığını fiziki tarafta merkez bankalarının alımlarını hızlandırdığını düşünüyorum. Fed kararı öncesi altındaki yükselişi dolar endeksindeki geri çekilmeye bağlayanlar var. Bu biraz altını baskılamış gibi gözükse de ons tarafında yükseliş var. Bu da şunu gösteriyor. Her şey Powell'ın açıklamalarında şekillenecek.

    Dolar endeksinde tekrar 110 seviyelerine gelebilmek için Powell'ın açıklamalarını bekleyeceğiz. Altında 2023'ün 2. çeyreğinde yükselme potansiyeli görmemiz beklenti dahilinde.

    🔸FED FAİZ KARARI PİYASA BEKLENTİSİ NEDİR?

    İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tuna Çetinkaya ise milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Fed'in 75 baz puan artırması bekleniyor. Fed'in yılı 50 baz puan artırım ile yüzde 4,25-4,50 aralığında kapatmasını bekliyoruz.

        🔸FED FAİZ KARARI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLER?

        Fed'in yılın son toplantılarında attığı adımlarda altın cephesinde fiyatlamalar öncesine oranla sert gerçekleşmeyecektir. Faiz artırımlarında tünelin sonunun görülmesi altında rahatlama sağlıyor; yukarı ataklar için daha istekli."

        Uzman Ekonomist Belgin Maviş tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamalar şu şekilde;

        "50 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLİYORUM"

        Yatırım bankalarına baktığımızda Goldman Sachs'ın 2023'te Fed'in faiz artışlarına devam ederek politika faizini yüzde 5'e kadar yükselteceği öngörüsü var. Kasım ayı önemli ABD'de seçimler var. Biden'ın yeniden o koltuğa oturması için ekonomide bir takım şeyleri başarması gerekiyor. Fed'in herkes 75 baz puan beklediği noktada ben Fed'den 50 baz puan artış bekliyorum.

        Bilanço küçültme noktasında bir artış yapmazsa bu piyasayı pozitif etkiler. Ben 50 baz puan artış, hem de bilanço küçültme noktasında miktarda değişim yapmayacağını, büyümeyi ön planda tutacağını öngörerek küresel risklere dikkat çekerek faiz konusunda agresif adım atmayacağını düşünüyorum. Fed'in biraz daha temkinli davranacağını, şahin açıklamalarda bulunacağını, bu toplantıda 50 baz puan artış yapacağını öngörüyorum"

        "BU ENFLASYON ÖNCEKİ DÖNEMLERDEN FARKLI"

        Enflasyondaki artış yavaşlarsa faiz adımları enflasyonu frenlemeye yete mi bence yetmez. Önceki dönemlerdeki enflasyondan farklı bu enflasyon. Burada pandemi süreci var. Bir yandan sıkılaşmaya devam eden merkez bankaları var öte tarafta parasal genişlemeye devam eden merkez bankaları var.

            FED FAİZİ ÖNCESİ 2 KASIM 2022 CANLI DOLAR, ALTIN FİYATLARI

            2 KASIM 2022 GRAM ALTIN

            Gram altın alış: 987,52

            Gram altın satış: 987,67

            2 KASIM 2022 ÇEYREK ALTIN

            Çeyrek altın alış: 1.621,00

            Çeyrek altın satış: 1.638,00

            2 KASIM 2022 YARIM ALTIN

            Yarım altın alış: 3.232,00

            Yarım altın satış: 3.278,00

            2 KASIM 2022 TAM ALTIN

            Tam altın alış: 6.464,00

            Tam altın satış: 6.533,00

            2 KASIM 2022 CANLI DOLAR KURU
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            Haberler Ekonomi 2 Kasım 2022 FED faiz kararı belli oluyor! Dolar ve altında FED etkisi nasıl olacak? Altın artacak mı? Tahminler ortaya çıktı...
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