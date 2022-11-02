2 Kasım 2022 FED faiz kararı belli oluyor! Dolar ve altında FED etkisi nasıl olacak? Altın artacak mı? Tahminler ortaya çıktı...

🔸FED SONRASI DOLAR VE ALTIN NE OLUR?

Doların, petrolün aşırı değerlendiği ortamda dengeler bozuluyor. savaşın tahribatı var. Merkez bankalarının faiz adımları konusunda ipin ucunu gevşeteceklerini, çok agresif faiz adımlarını atmayacağını düşünüyorum.

Altın fiyatlarına gelince Fed kararı öncesi dolar ve altın tarafında hareketleri görürüz. Ons tarafında 1646-1650 seviyesi kritik. 1660'ın üzerindeki yükseliş 1700'e doğru hareketi tetikler. Ons tarafında altının bilerek baskılandığını fiziki tarafta merkez bankalarının alımlarını hızlandırdığını düşünüyorum. Fed kararı öncesi altındaki yükselişi dolar endeksindeki geri çekilmeye bağlayanlar var. Bu biraz altını baskılamış gibi gözükse de ons tarafında yükseliş var. Bu da şunu gösteriyor. Her şey Powell'ın açıklamalarında şekillenecek.

Dolar endeksinde tekrar 110 seviyelerine gelebilmek için Powell'ın açıklamalarını bekleyeceğiz. Altında 2023'ün 2. çeyreğinde yükselme potansiyeli görmemiz beklenti dahilinde.