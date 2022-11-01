TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut,81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını şöyle açıkladı:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

Kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati TOKİ'nin web sayfasında duyurulacaktır.