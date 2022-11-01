TOKİ ilk evim sosyal konut projesine başvurular 31 Ekim'de sona erecek. Başvuruların hemen ardından kura çekimi yapılacak. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, kura çekiminin 31 Ekim'den sonraki ilk haftada başlayacağını duyurmuştu. TOKİ kurayı canlı izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. Peki TOKİ 250 bin konut kura çekilişi CANLI BUGÜN MÜ yapılacak? TOKİ kurası nasıl, nerede yapılacak? İşte 1 Kasım 2022 TOKİ ilk evim sosyal konut 2+1 3+1 İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!
TOKİ 250 BİN KONUT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI BUGÜN MÜ YAPILACAK?
TOKİ kura çekilişi ile ilgili Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut'tan açıklama geldi. Sosyal konut projesi ile ilgili soruları yanıtlayan Bulut kura çekiminin 31 Ekim'den sonraki ilk haftada başlayacağını duyurdu.
1 Kasım 2022 itibariyle de araştırmalar yoğunlaştı. Kura çekimi başlar başlamaz haberimizde gelişmelere yer verilecektir.
TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ Başkanı Ömer Bulut,81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını şöyle açıkladı:
"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.
Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."
Kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati TOKİ'nin web sayfasında duyurulacaktır.