10-11 Kasım okullar tatil mi, yarım gün mü? 10 Kasım resmi tatil mi 2022? 10 Kasım Perşembe banka, hastane, resmi daireler açık mı?

10 Kasım 1938'de vefat eden Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için her yıl törenler düzenleniyor. Bu yıl da 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için yurdun her ilinde saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecek. Bayraklar her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta yarıya indirilecek. 10 Kasım'a az bir süre kala vatandaşlar, 10 Kasım resmi tatil mi? 10-11 Kasım okullar tatil mi, yarım gün mü? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylı bilgiler...