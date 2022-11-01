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    • Haberler
    • 02.11.2022 10:11
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    • 02.11.2022 10:12
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    10-11 Kasım okullar tatil mi, yarım gün mü? 10 Kasım resmi tatil mi 2022? 10 Kasım Perşembe banka, hastane, resmi daireler açık mı?

    10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için geri sayım devam ediyor. 20212 yılında 10 Kasım hafta içine denk geliyor. Dolayısıyla milyonlarca çalışan ve öğrenci de 10 Kasım'ın resmi tatillerimiz arasında yer alıp almadığını merak ediyor. Peki; 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım okullar tatil mi 2022? 10 Kasım işyerleri tatil olacak mı? İşte cevapları...

    takvim.com.tr
    10 Kasım resmi tatil mi? 10-11 Kasım okullar tatil mi, yarım gün mü?

    10 Kasım 1938'de vefat eden Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için her yıl törenler düzenleniyor. Bu yıl da 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için yurdun her ilinde saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecek. Bayraklar her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta yarıya indirilecek. 10 Kasım'a az bir süre kala vatandaşlar, 10 Kasım resmi tatil mi? 10-11 Kasım okullar tatil mi, yarım gün mü? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylı bilgiler...

    10 KASIM RESMİ TATİL Mİ 2022?

    2022 resmi tatiller takvimi ile Atatürk'ü Anma gününün tatil olup olmayacağı merak konusu.

    Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm tarihi olarak bilinen 10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor.

    Bu sene Perşembe gününe denk gelen bu özel günde okullar ve diğer kamu kurumları faaliyet göstermeye devam edecek.

    10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ 2022?

    10 Kasım resmi tatil olmadığından okullar da açık olacak.

        2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

        Bu yıl için resmi tatil günleri tamamlandı. Gelecek yılın takvimi belli oldu:

        Yılbaşı: 1 Ocak Pazar

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

        Ramazan Bayramı: 23 Mart – 21 Nisan Perşembe - Cuma

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

        Kurban Bayramı: 28 Haziran - 1 Temmuz Çarşamba - Cumartesi

        Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
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        Haberler Haberler 10-11 Kasım okullar tatil mi, yarım gün mü? 10 Kasım resmi tatil mi 2022? 10 Kasım Perşembe banka, hastane, resmi daireler açık mı?
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