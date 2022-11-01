10-11 Kasım okullar tatil mi, yarım gün mü? 10 Kasım resmi tatil mi 2022? 10 Kasım Perşembe banka, hastane, resmi daireler açık mı?

10 Kasım 1938'de vefat eden Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için her yıl törenler düzenleniyor. Bu yıl da 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için yurdun her ilinde saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecek. Bayraklar her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta yarıya indirilecek. 10 Kasım'a az bir süre kala vatandaşlar, 10 Kasım resmi tatil mi? 10-11 Kasım okullar tatil mi, yarım gün mü? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylı bilgiler...
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ 2022?
2022 resmi tatiller takvimi ile Atatürk'ü Anma gününün tatil olup olmayacağı merak konusu.
Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm tarihi olarak bilinen 10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor.
Bu sene Perşembe gününe denk gelen bu özel günde okullar ve diğer kamu kurumları faaliyet göstermeye devam edecek.
10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ 2022?
10 Kasım resmi tatil olmadığından okullar da açık olacak.