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    • 01.11.2022 08:49
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    1 Kasım 2022 vapur seferleri iptal mi? İSTANBUL ŞEHİR HATLARI, İDO, BUDO İPTAL SEFERLER LİSTESİ | İstanbul boğazı sis durumu nasıl?

    İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, sis nedeniyle karşılıklı olarak Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin ve İstinye-Çubuklu seferlerinin yapılamadığı bildirildi.Peki, İstanbul vapur seferleri iptal mi? İstanbul boğazı sis durumu nasıl? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    1 Kasım 2022 İSTANBUL İPTAL SEFERLER LİSTESİ

    İstanbul'da 1 Kasım itibariyle etkili olan sisli havanın ardından vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. İşte 1 kasım iptal seferler ve konu hakkında detaylar...

    1 KASIM 2022 SON DAKİKA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

    İstanbul Şehir Hatları'nın resmi internet sitesinde yapılan resmi açıklamaya göre, yoğun sis nedeniyle seferlerde aksama ve iptallerin yaşanabileceği belirtildi. Açıklama şu ifadelere yer verildi:

    "Değerli yolcularımız, İstanbul Boğazı' nda yaşanan hava muhalefeti(sis) sebebiyle seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanabilmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

    1 KASIM 2O22 İDO, BUDO İPTAL SEFERLER HANGİLERİ?

    İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) resmi internet sitelerinde ise seferlerin iptaline ilişkin herhangi bir duyuru yer almadı.

        SİS EN ÇOK NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

        Ülkemizde sis en çok Karadeniz ve Marmara bölgesinde görülür. Sonbahar ve ilkbahar döneminde oldukça yoğunlaşır. Genel olarak gece başlar, gündüz sıcaklıkları ile ortadan kalkar.

        SİS SAĞLIĞA ZARARLI MI?

        Özellikle hava ulaşımında ciddi sıkıntılara yol açan sis, sağlığımızı da tehdit etmektedir. Sis, hava kirliliğinin daha da fazla hissedilmesine neden olmakta ve hava kirliliğinin canlılar üzerindeki etkisini arttırmaktadır. Sis ile hava kirliliği birleşince daha fazla zararlı olmaktadır.

        SİS NEDEN OLUŞUR?

        Sis, yatay görüş mesafesini 1 km'nin altına düşüren bir hava olayıdır. Stratüs bulutlarının yerde veya yere yakın seviyede oluşması olarak da bilinir. Hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelir.
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        Yürek Çıkmazı
        Haberler Güncel 1 Kasım 2022 vapur seferleri iptal mi? İSTANBUL ŞEHİR HATLARI, İDO, BUDO İPTAL SEFERLER LİSTESİ | İstanbul boğazı sis durumu nasıl?
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