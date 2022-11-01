İstanbul'da 1 Kasım itibariyle etkili olan sisli havanın ardından vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. İşte 1 kasım iptal seferler ve konu hakkında detaylar...
1 KASIM 2022 SON DAKİKA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?
İstanbul Şehir Hatları'nın resmi internet sitesinde yapılan resmi açıklamaya göre, yoğun sis nedeniyle seferlerde aksama ve iptallerin yaşanabileceği belirtildi. Açıklama şu ifadelere yer verildi:
"Değerli yolcularımız, İstanbul Boğazı' nda yaşanan hava muhalefeti(sis) sebebiyle seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanabilmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."
1 KASIM 2O22 İDO, BUDO İPTAL SEFERLER HANGİLERİ?
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) resmi internet sitelerinde ise seferlerin iptaline ilişkin herhangi bir duyuru yer almadı.