SİS SAĞLIĞA ZARARLI MI?

Özellikle hava ulaşımında ciddi sıkıntılara yol açan sis, sağlığımızı da tehdit etmektedir. Sis, hava kirliliğinin daha da fazla hissedilmesine neden olmakta ve hava kirliliğinin canlılar üzerindeki etkisini arttırmaktadır. Sis ile hava kirliliği birleşince daha fazla zararlı olmaktadır.

SİS NEDEN OLUŞUR?

Sis, yatay görüş mesafesini 1 km'nin altına düşüren bir hava olayıdır. Stratüs bulutlarının yerde veya yere yakın seviyede oluşması olarak da bilinir. Hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelir.