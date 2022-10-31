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    • Haberler
    • 31.10.2022 19:27
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    • 31.10.2022 19:28
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    Yeni AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin kimdir, kaç yaşında, nereli? Özlem Zengin hangi görevlerde bulundu?

    Son dakika haberine göre Yeni AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin oldu. Peki Yeni AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin kimdir, kaç yaşında, nereli? Özlem Zengin hangi görevlerde bulundu?

    Yeni AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkan Vekilliğinden istifa ettiğini duyurmasının ardından yerine gelen isim belli oldu. Peki Yeni AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin kimdir, kaç yaşında, nereli? Özlem Zengin hangi görevlerde bulundu?

    MAHİR ÜNAL AFFINI İSTEDİ

    Ünal konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

    "KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNARIM"

    "Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim" diyen Mahir Ünal, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.

    ÖZLEM ZENGİN ATANDI

    Mahir Ünal'dan boşalan grup başkan vekilliği görevine Özlem Zengin atandı.

    YENİ AK PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ ÖZLEM ZENGİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    AK Parti MKYK Üyesi Özlem Zengin, 1969 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yaptı.

    Serbest avukat olarak çalıştı. Medya alanında çalışmalar ve televizyon programları yaptı. 25. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı olarak görev aldı.

    İyi düzeyde İngilizce bilen Zengin, 3 çocuk annesidir.
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    Haberler Haberler Yeni AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin kimdir, kaç yaşında, nereli? Özlem Zengin hangi görevlerde bulundu?
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