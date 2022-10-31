Instagram takipçi sayısı neden düşüyor? help.instagram.com Instagram takipçi neden düşüp yükseliyor?

Sosyal medya uygulaması Instagram'ı kullanan birçok kullanıcı, hesapların askıya alındığı mesajını gördü. DownDetector'a göre, sorunlar GMT saat 13:08'de başladı ve tüm dünyada kullanıcıları etkiliyor.
Kesintinin nedeni belirsizliğini koruyor olsa da, birçok kullanıcı hesaplarının askıya alındığını bildirdi.
WHATSAPP'TA DA YAŞANMIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz hafta da WhatsApp'ta kullanıcılar erişim sorunu yaşamıştı. Kullanıcılar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla grup mesajlarının iletilmediğini ifade ederken, kişiler arası yazışmalarda mesajlar 'tek tik' şeklinde kalmıştı.