Instagram takipçi sayısı neden düşüyor? help.instagram.com Instagram takipçi neden düşüp yükseliyor?

INSTAGRAM TAKİPÇİ DÜŞMESİ NEDEN OLUR?



Sizi takip eden kişiler arasında eğer bot hesaplar, kullanılmayan hesaplar, çalıntı hesaplar nedeniyle instagramın almış olduğu yeni gelen güncellemeler ile bu tür hesaplar kapatılmakta ve sizi takip eden kullanıcılarda düşüşler görünmektedir.