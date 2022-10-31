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    • Güncel
    • 31.10.2022 17:23
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    • 31.10.2022 17:23
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    Instagram takipçi sayısı neden düşüyor? help.instagram.com Instagram takipçi neden düşüp yükseliyor?

    Instagram'da nedeni tespit edilemeyen bir kesinti nedeniyle kullanıcılar hesaplarının askıya alındığı mesajlarını almaya başladı. Peki, Instagram takipçi düşme neden olur? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Instagram takipçi sayısı neden düşüyor?

    Sosyal medya uygulaması Instagram'ı kullanan birçok kullanıcı, hesapların askıya alındığı mesajını gördü. DownDetector'a göre, sorunlar GMT saat 13:08'de başladı ve tüm dünyada kullanıcıları etkiliyor.

    Kesintinin nedeni belirsizliğini koruyor olsa da, birçok kullanıcı hesaplarının askıya alındığını bildirdi.

    WHATSAPP'TA DA YAŞANMIŞTI

    Öte yandan geçtiğimiz hafta da WhatsApp'ta kullanıcılar erişim sorunu yaşamıştı. Kullanıcılar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla grup mesajlarının iletilmediğini ifade ederken, kişiler arası yazışmalarda mesajlar 'tek tik' şeklinde kalmıştı.

        INSTAGRAM TAKİPÇİ DÜŞMESİ NEDEN OLUR?

        Sizi takip eden kişiler arasında eğer bot hesaplar, kullanılmayan hesaplar, çalıntı hesaplar nedeniyle instagramın almış olduğu yeni gelen güncellemeler ile bu tür hesaplar kapatılmakta ve sizi takip eden kullanıcılarda düşüşler görünmektedir.

        INSTAGRAM HESAP DÜZELTME

        Telefonunuzdan Ayarları açın.

        Yüklü tüm uygulamaların yer aldığı bölüme ulaşın.

        Listeden Instagram'ı bulun.

        Ardından Önbelleği Temizle ve Verileri temizle düğmelerine basın.

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        Haberler Güncel Instagram takipçi sayısı neden düşüyor? help.instagram.com Instagram takipçi neden düşüp yükseliyor?
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