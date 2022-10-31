31 Ekim az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Malatya, Elazığ...

31 EKİM 2022 AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?
Kandilli'den yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak kaydetti.
PROF.DR. ŞÜKRÜ ERSOY: 7,0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy İzmir'e yönelik deprem konusunda uyarılarda bulundu. Marmara bölgesi için Kuzey anadolu fayında bir deprem bekliyoruz. Ama İzmir'in her yeri fay hattı dolu. Denizin içinde, karada her yönünde var.