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    • Haberler
    • 31.10.2022 21:43
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    • 31.10.2022 21:50
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    31 Ekim az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Malatya, Elazığ...

    Son dakika haberine göre Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar internet arama motorlarında '31 Ekim az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika?' sorularına yanıt ararken bir yandan da AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi araştırılıyor. Özellikle Malatya ve Elazığ gibi çevre illerde yaşayan vatandaşlar son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte AFAD ve KANDİLLİ'den son dakika açıklamalar!

    31 Ekim az önce deprem nerede oldu?

    Son dakika MALATYA DEPREM HABERLERİ! Malatya'da saat 21:34 itibariyle deprem meydana geldi.

    31 EKİM 2022 AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

    Kandilli'den yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak kaydetti.

    👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    PROF.DR. ŞÜKRÜ ERSOY: 7,0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR

    Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy İzmir'e yönelik deprem konusunda uyarılarda bulundu. Marmara bölgesi için Kuzey anadolu fayında bir deprem bekliyoruz. Ama İzmir'in her yeri fay hattı dolu. Denizin içinde, karada her yönünde var.

        İzmir'de önümüzdeki tarihlerde 7.0'ı geçebilecek depremler yaşanabilir.

        Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ise "İzmir il sınırları içinde deprem tehlike analizi yapıyoruz bu fayları çalışıyoruz. Tuzla fayı da çok tehlikeli bir fay. Burada sıcak su çıkışlarının yaşandığını görüyoruz o yüzden dikkatli olmak lazım." dedi.
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