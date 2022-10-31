31 Ekim az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Malatya, Elazığ...

İzmir'de önümüzdeki tarihlerde 7.0'ı geçebilecek depremler yaşanabilir.

Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ise "İzmir il sınırları içinde deprem tehlike analizi yapıyoruz bu fayları çalışıyoruz. Tuzla fayı da çok tehlikeli bir fay. Burada sıcak su çıkışlarının yaşandığını görüyoruz o yüzden dikkatli olmak lazım." dedi.