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    • Haberler
    • 31.10.2022 10:19
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    • 31.10.2022 10:19
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    Twitter'da mavi tikli hesaplar ücretli mi olacak? Twitter mavi tikli hesaplar aylık ne kadar ödeme yapacak, kaç TL - dolar?

    Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, mikro blog platformu adına flaş bir karara imza attı. Twitter tanınmış kişi ve kuruluşlara sunduğu doğrulama özelliği (mavi tık) için ücret almaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Twitter'da paralı dönem hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki,Twitter'da mavi tikli hesaplar ücretli mi olacak? Twitter mavi tikli hesaplar aylık ne kadar ödeme yapacak, kaç TL? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Twitter’da mavi tikli hesaplar ücretli mi olacak?

    Elon Musk Twitter için flaş bir adıma imza attı. Buna göre Twitter, mavi tik sahipliğini ücretli hale getirecek ve bunun için fazla zaman kaybetmeyecek. Peki, Twitter'da mavi tikli hesaplar ücretli mi olacak? Twitter mavi tikli hesaplar aylık ne kadar ödeme yapacak, kaç TL? İşte merak edilenler

    Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın, Sosyal Medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci tamamlandı.

    Mikro blog devinin yeni sahibi olan Musk'tan ilk hamle geldi. The Verge'de yer alan habere göre, Musk, Twitter'ın paralı özelliği için çalışanlara 'deadline' verdi.

    Aynı habere göre, Twitter tanınmış kişi ve kuruluşlara sunduğu doğrulama özelliği (mavi tık) için ücret almaya hazırlanıyor.

    AYDA 20 DOLAR İSTEYECEK

    Söz konusu özellik için ayda 20 Dolar isteneceği belirtiliyor. (372 Türk Lirası)

    'Twitter, doğrulama için ayda 20 dolar ücret almaya başlamayı planlıyor' başlıklı haberde Musk'ın Twitter ekibinden söz konusu değişikliği 7 Kasım'a kadar aktif hale getirmelerini istediği bilgisine yer verildi.

    Musk konu ile ilgili henüz net bir açıklama yapmasa da 'Tüm doğrulama süreci şu anda yenileniyor' tweet'i ile söz konusu değişikliğe işaret etti.

    Mikro blog platformunda yaklaşık 400 bin doğrulanmış hesap bulunuyor...

        44 MİLYAR DOLARA ANLAŞMIŞTI

        Nisan ayında Twitter'a hisse başına 54,20 Dolar fiyat veren Musk, toplamda 44 milyar dolarlık bir satın alma anlaşması üzerinde Twitter ile anlaşma sağlamıştı.

        Twitter'daki bot hesapların şirketin iddia ettiğinden fazla olduğunu belirten Musk, geçtiğimiz temmuz ayında anlaşmayı feshetmişti.

        Twitter, Musk'ın suçlamalarını reddetmiş ve Musk'ı anlaşmayı feshettiği için mahkemeye vermişti. İlerleyen günlerde ise Twitter ve Musk arasında yeniden anlaşma sağlanmıştı.

        Ünlü milyarder satın alma gerekçesini Twitter üzerinden paylaştığı mesaj ile dünyaya duyurmuştu.

        Musk kişisel hesabında yayınladığı mesajda şu ifadelere yer vermişti;

        'Twitter'ı neden satın aldığım ve reklamcılık hakkında ne düşündüğüm hakkında çok fazla spekülasyon yapıldı. Çoğu yanlış çıktı. Twitter'ı satın almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir dijital kent meydanına sahip olmanın, uygarlığın geleceği için önemli olmasıdır.'
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        Haberler Haberler Twitter'da mavi tikli hesaplar ücretli mi olacak? Twitter mavi tikli hesaplar aylık ne kadar ödeme yapacak, kaç TL - dolar?
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