Twitter'da mavi tikli hesaplar ücretli mi olacak? Twitter mavi tikli hesaplar aylık ne kadar ödeme yapacak, kaç TL - dolar?

Elon Musk Twitter için flaş bir adıma imza attı. Buna göre Twitter, mavi tik sahipliğini ücretli hale getirecek ve bunun için fazla zaman kaybetmeyecek. Peki, Twitter'da mavi tikli hesaplar ücretli mi olacak? Twitter mavi tikli hesaplar aylık ne kadar ödeme yapacak, kaç TL? İşte merak edilenler