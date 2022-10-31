Twitter'da mavi tikli hesaplar ücretli mi olacak? Twitter mavi tikli hesaplar aylık ne kadar ödeme yapacak, kaç TL - dolar?

Elon Musk Twitter için flaş bir adıma imza attı. Buna göre Twitter, mavi tik sahipliğini ücretli hale getirecek ve bunun için fazla zaman kaybetmeyecek. Peki, Twitter'da mavi tikli hesaplar ücretli mi olacak? Twitter mavi tikli hesaplar aylık ne kadar ödeme yapacak, kaç TL? İşte merak edilenler
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın, Sosyal Medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci tamamlandı.
Mikro blog devinin yeni sahibi olan Musk'tan ilk hamle geldi. The Verge'de yer alan habere göre, Musk, Twitter'ın paralı özelliği için çalışanlara 'deadline' verdi.
Aynı habere göre, Twitter tanınmış kişi ve kuruluşlara sunduğu doğrulama özelliği (mavi tık) için ücret almaya hazırlanıyor.
AYDA 20 DOLAR İSTEYECEK
Söz konusu özellik için ayda 20 Dolar isteneceği belirtiliyor. (372 Türk Lirası)
'Twitter, doğrulama için ayda 20 dolar ücret almaya başlamayı planlıyor' başlıklı haberde Musk'ın Twitter ekibinden söz konusu değişikliği 7 Kasım'a kadar aktif hale getirmelerini istediği bilgisine yer verildi.
Musk konu ile ilgili henüz net bir açıklama yapmasa da 'Tüm doğrulama süreci şu anda yenileniyor' tweet'i ile söz konusu değişikliğe işaret etti.
Mikro blog platformunda yaklaşık 400 bin doğrulanmış hesap bulunuyor...