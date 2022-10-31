2022 İBB burs sonuçları İSİM LİSTESİ! İBB burs sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İBB bursu AÇIKLANDI MI?

İBB bursunun sonuçları için geri sayım devam ederken adaylar internet arama motorlarında 'İBB bursu AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuç sorgulama nasıl yapılır, sonuçlar nereden öğrenilir?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte 2022 İBB burs sonuçları İSİM LİSTESİ! İBB burs sonuçları sorgulama EKRANI!