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    • Haberler
    • 31.10.2022 09:50
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    • 31.10.2022 09:50
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    2022 İBB burs sonuçları İSİM LİSTESİ! İBB burs sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İBB bursu AÇIKLANDI MI?

    2022 İBB burs sonuçları İSİM LİSTESİ gündemde yer alıyor. Peki İBB bursu AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuç sorgulama nasıl yapılır, sonuçlar nereden öğrenilir?

    İBB bursu AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak?

    İBB bursunun sonuçları için geri sayım devam ederken adaylar internet arama motorlarında 'İBB bursu AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuç sorgulama nasıl yapılır, sonuçlar nereden öğrenilir?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte 2022 İBB burs sonuçları İSİM LİSTESİ! İBB burs sonuçları sorgulama EKRANI!

    İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. 2021 yılında burs başvuru sonuçları Kasım ayında açıklanmıştı. Bu yılda sonuçların Kasım ayının ikinci haftası erişime açılması bekleniyor.

    İBB BURS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Adaylar sonuçları, gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden sorgulama yaparak öğrenebilecek.

        NE KADAR BURS VERİLECEK?

        Burs almaya hak kazanan öğrencilere toplam 4.500 bin TL burs desteği sağlanacak. Başvuru esnasında verilen bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla gerekli görülen durumlarda sosyal inceleme yapılabilecek.

        KİMLER BURS ALAMAYACAK?

        Yabancı uyruklu öğrenciler, gelir durumu iyi olanlar, açık öğretimde okuyanlar, yurtdışında okuyanlar, 25 yaşından büyükler, hüküm giyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri İBB burslarından yararlanamaz.
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        Haberler Haberler 2022 İBB burs sonuçları İSİM LİSTESİ! İBB burs sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İBB bursu AÇIKLANDI MI?
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