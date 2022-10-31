Trendyol, Hepsiburada, N11, Çiçeksepeti, Amazon Efsane Cuma indirimi kaç gün sürecek? Kasım ayı Efsane Cuma indirimleri ne zaman 2022?

HANGİ MAĞAZALARDA İNDİRİM OLACAK?

Henüz markalardan net bir açıklama yapılmadı ancak Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor gibi alışveriş sitelerinin ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Efsane Cuma indirimi yapması bekleniyor.