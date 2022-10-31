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    • Haberler
    • 01.11.2022 13:09
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    • 01.11.2022 13:09
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    Trendyol, Hepsiburada, N11, Çiçeksepeti, Amazon Efsane Cuma indirimi kaç gün sürecek? Kasım ayı Efsane Cuma indirimleri ne zaman 2022?

    Kasım ayıyla birlikte Efsane Cuma indirimleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Uygun fiyata ürünleri satın almak isteyen pek çok vatandaş bu kapsamda Efsane Cuma indirimleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle Efsane Cuma'da hangi ürünler indirimli olduğu merak ediliyor. Peki, Efsane Cuma indirimleri ne zaman 2022? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Kasım ayı Efsane Cuma indirimleri ne zaman 2022? Trendyol, Hepsiburada, N11, Çiçeksepeti, Amazon Efsane Cuma indirimi kaç gün sürecek?

    Kasım ayına gelmemizle birlikte Efsna Cuma indirimleri alışveriş tutkunları tarafından araştırılmaya başlandı. Online alışveriş siteleri belirledikleri tarihler aralığında bazı ürünleri müşterilerine uygun fiyata sunuyor. Efsane Cuma indirimleri kapsamında ev ürünlerinden teknolojiye, anne bebek ürünlerinden ev tekstiline kadar çeşitli pek çok ürün bulunuyor. Peki, Kasım ayı Efsane Cuma indirimleri ne zaman 2022? Trendyol, Hepsiburada, N11, Çiçeksepeti, Amazon Efsane Cuma indirimi kaç gün sürecek?

    BLACK FRIDAY NE ZAMAN 2022?

    Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday bu yıl 25 Kasım tarihine denk geliyor.

    2022 EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

    Ülkemizde de bu tarihlerde pek çok online satış sitesi ve kurumsal firma indirimler yapıyor.

        Türkiye'de Black Friday, Efsane Cuma, Muhteşem Cuma gibi isimlerle adlandırılıyor. Bu alışveriş günleri firmalara göre değişkenlik gösterse de genel olarak Efsane Cuma 23-26 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

        HANGİ MAĞAZALARDA İNDİRİM OLACAK?

        Henüz markalardan net bir açıklama yapılmadı ancak Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor gibi alışveriş sitelerinin ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Efsane Cuma indirimi yapması bekleniyor.
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        Yürek Çıkmazı
        Haberler Haberler Trendyol, Hepsiburada, N11, Çiçeksepeti, Amazon Efsane Cuma indirimi kaç gün sürecek? Kasım ayı Efsane Cuma indirimleri ne zaman 2022?
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