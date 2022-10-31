Trendyol, Hepsiburada, N11, Çiçeksepeti, Amazon Efsane Cuma indirimi kaç gün sürecek? Kasım ayı Efsane Cuma indirimleri ne zaman 2022?

Kasım ayına gelmemizle birlikte Efsna Cuma indirimleri alışveriş tutkunları tarafından araştırılmaya başlandı. Online alışveriş siteleri belirledikleri tarihler aralığında bazı ürünleri müşterilerine uygun fiyata sunuyor. Efsane Cuma indirimleri kapsamında ev ürünlerinden teknolojiye, anne bebek ürünlerinden ev tekstiline kadar çeşitli pek çok ürün bulunuyor. Peki, Kasım ayı Efsane Cuma indirimleri ne zaman 2022? Trendyol, Hepsiburada, N11, Çiçeksepeti, Amazon Efsane Cuma indirimi kaç gün sürecek?
BLACK FRIDAY NE ZAMAN 2022?
Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday bu yıl 25 Kasım tarihine denk geliyor.
2022 EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?
Ülkemizde de bu tarihlerde pek çok online satış sitesi ve kurumsal firma indirimler yapıyor.