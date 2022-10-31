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    • Haberler
    • 31.10.2022 09:48
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    • 31.10.2022 09:48
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    TOGG mu Togg mu? CEO Mehmet Gürcan Karakaş o soruyu yanıtladı! Togg tahmini fiyatı ne, ne zaman satışa sunulacak?

    Yerli otomobil Togg'un üretileceği Gemlik'teki kampuste elektrikli ilk otomobil Togg banttan indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Togg, Türkiye'nin 85 milyonun ortak gururudur. Şimdi Togg, Avrupa'nın yollarına tüm modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. Ne diyecekler, çılgın Türkler geliyor diyecekler." dedi. Togg'un satışa sunulacağı gün merakla beklenirken vatandaşlar Togg hakkında bir çok soruya yanıt arıyor. Peki TOGG mu Togg mu? Togg tahmini fiyatı ne? Togg ne zaman satışa sunulacak? Togg renkleri ne anlama geliyor?

    TOGG TAHMİNİ FİYATI NE?

    Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş herkesin merak ettiği 'TOGG mu Togg mu?' sorusuna yanıt verdi. Vatandaşlar banttan indirilen Togg hakkında bir çok soruya yanıt aramaya başladı. Peki Togg tahmini fiyatı ne? Togg ne zaman satışa sunulacak? Togg renkleri ne anlama geliyor? İşte Togg araba modelleri ve diğer merak edilenler!

    TOGG MU TOGG MU?

    Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş herkesin merak ettiği o soruyu yanıtladı. Karakaş konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

    ''Togg'u artık küçük yazıyoruz. Teknoloji şirketleri daha yakın, daha arkadaşça ve daha ulaşılabilir olduklarının ifadesi olarak. O nedenle biz kendimizi teknoloji şirketlerinin bulunduğu noktalarda her zaman konumlandırıyoruz.''

    TOGG TAHMİNİ FİYATI NE?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un fiyatının, ön satışın başladığı şubat ayında açıklanacağını söyledi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

    Togg'un ne zaman yollarda olacağıyla ilgili de bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Togg ne zaman yollarda olacak? Bunu da merak ediyorsunuz. Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri hemen başlıyor. Togg Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için o pazarlarda aranan teknik yeterlilik belgesine sahip olacak. Dolayısıyla Togg'u inşallah 2023 ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz."

        Vatandaşların Togg'a nasıl sahip olacağı ile ilgili bilgi veren Başkan Erdoğan, "Togg'un ticari sırlarını açığa vermeden açıklayayım. Aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı yeni nesil araç üreticileri gibi, Togg da satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirip çözmeye karar verdi. Vatandaşlarımız Togg siparişlerini Şubat'ta başlayacak ön satışla birlikte verecekler. Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır. En çok merak edilen biri de aracın fiyatı ne olacaktır. Togg'un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şeklide tespit edileceğine babayiğitlerle beraber karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin mart sonunda pazara çıkacak ürününün fiyatının bugünden ilanı hem doğru hem de mümkün değildir. Sanıyorum, ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır." dedi.

        TOGG RENKLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

        TOGG arabalarında her renge Türkiye ile ilgili bir isim verildi. TOGG'un hayatı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurgulayan logosu gibi renklerinin de bir anlamı olacak.

        TOGG'da siyah: Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını yansıtıyor.

        Togg'da gri: Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını yansıtıyor.

        Togg'da toprak ve kum beji: Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini yansıtıyor.

        Togg'da beyaz: Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını yansıtıyor.

        TOGG'da kırmızı: Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı yansıtıyor.

        TOGG'da mavi: TOGG Gemlik Kampüsü'nün de yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını yansıtıyor.

        TOGG LOGO ANLAMI NEDİR?

        TOGG'un logosunun doğu ile batının buluşma noktası için tasarlandı. TOGG logosu, bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurguluyor.

        TOGG 0-100 KAÇ SANİYE?

        TOGG otomobillerinin son hızı 180 km/s olacak. TOGG, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 kim/s hızlanabilecek.

        TOGG MOTOR VE ŞARJ GÜCÜ

        Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde üretilmesi planlanıyor.

            TOGG TENİK ÖZELLİKLERİ

            * Araç lityum iyon pilleri ile çalışmaktadır.

            * Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacak.

            * Bataryaları 30 dakikada %80 şarj olabilmektedir.

            * Araçta yer alan rejenaratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorlar dinamo gibi çalışabilmekte ve pili tekrar şarj ederek menzili %20'ye kadar uzatılabilmektedir.

            * Araç, 4G/5G internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik olarak alabilmektedir.

            * Arıza durumunda araca uzaktan müdahale edilebilmektedir.

            * Araç 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahiptir.

            * Aracın bataryası platforma entegredir.

            * Euro NCAP çarpışma testlerinden beş yıldız alacak şekilde tasarlandı.

            * TOGG otomobillerinin üretimine 121 mühendis çalıştı.

            * Araçta yedi standart, iki opsiyonel hava yastığı yer almaktadır.

            * Üretilecek ilk modelin C sınıfı SUV olması planlanmaktadır.

            * 2030 yılına dek ise beş farklı modelin üretime alınması planlanmaktadır.

            * Aracın ön ızgarasında lale motifleri yer almaktadır.

            * Aracın gösterge paneli tamamen elektronik ekranlardan oluşmaktadır.

            * Panelde üç gösterge ekranı ve 10 inç (25,4 cm) boyutunda multimedya ve navigasyon ekranı bulunmaktadır.

            * Araçta yan ayna bulunmamakta, bunun yerine kameralar yer almaktadır.
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            85 milyonda TOGG gururu! Türkiye yüzyılına değer katacak
            Haberler Haberler TOGG mu Togg mu? CEO Mehmet Gürcan Karakaş o soruyu yanıtladı! Togg tahmini fiyatı ne, ne zaman satışa sunulacak?
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