TOGG mu Togg mu? CEO Mehmet Gürcan Karakaş o soruyu yanıtladı! Togg tahmini fiyatı ne, ne zaman satışa sunulacak?

Vatandaşların Togg'a nasıl sahip olacağı ile ilgili bilgi veren Başkan Erdoğan, "Togg'un ticari sırlarını açığa vermeden açıklayayım. Aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı yeni nesil araç üreticileri gibi, Togg da satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirip çözmeye karar verdi. Vatandaşlarımız Togg siparişlerini Şubat'ta başlayacak ön satışla birlikte verecekler. Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır. En çok merak edilen biri de aracın fiyatı ne olacaktır. Togg'un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şeklide tespit edileceğine babayiğitlerle beraber karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin mart sonunda pazara çıkacak ürününün fiyatının bugünden ilanı hem doğru hem de mümkün değildir. Sanıyorum, ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır." dedi.

TOGG RENKLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

TOGG arabalarında her renge Türkiye ile ilgili bir isim verildi. TOGG'un hayatı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurgulayan logosu gibi renklerinin de bir anlamı olacak.

TOGG'da siyah: Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını yansıtıyor.