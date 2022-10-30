BUGÜN kış saati uygulamasına geçildi mi? 30 Ekim 2022 Saatler GERİ ALINACAK MI, ne zaman? Şu an saat KAÇ? İstanbul, Ankara...

Yaz saati uygulamasından kış saati uygulamasına geçiş başladı. Peki Türkiye'de kış saati uygulaması var mı? Saatler GERİ ALINACAK MI? Başta İstanbul olmak üzere, 81 ilde vatandaşlar saatlerin geri alınıp alınmayacağını merak ediyor. İşte yanıtı...