BUGÜN kış saati uygulamasına geçildi mi? 30 Ekim 2022 Saatler GERİ ALINACAK MI, ne zaman? Şu an saat KAÇ? İstanbul, Ankara...

Yaz saati uygulamasından kış saati uygulamasına geçiş başladı. Peki Türkiye'de kış saati uygulaması var mı? Saatler GERİ ALINACAK MI? Başta İstanbul olmak üzere, 81 ilde vatandaşlar saatlerin geri alınıp alınmayacağını merak ediyor. İşte yanıtı...
SAATLER GERİ ALINACAK MI, NE ZAMAN?
2022 yılında kış saati uygulamasına geçiş günü 29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gece saat 04.00 olarak belirlendi. Bu saatte birçok ülkede saatler 1 saat geri alındı.
TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİ UYGULAMASI VAR MI?
Türkiye 27 Ekim 2013'te kış saati uygulaması kaldırıldı. Dolayısıyla bu yıl saatler geri alınmayacak.
KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDEN KALDIRILDI?
Kış saati uygulamasının kaldırılma nedeni, gün ışığından daha fazla yararlanma amaçlıdır. Yaz saati uygulamasına ile gün ışığından daha fazla yararlanılmış oluyor.