3D Türkiye Geneli sınav sonuç EKRANI! 3D TYT sıralama açıklandı mı? 3D Türkiye geneli deneme A-B kitapçığı cevap anahtarı 2022!

3D Türkiye geneli deneme cevap anahtarı yayımlandı mı?

TYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarları 24 Ekim Pazartesi saat 20.00'de www.nevsehir.bel.tr adresinde yayınlandı.

3D TYT deneme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye geneli sıralamalar ve sınav sonuçları ise 31 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 14.00'ten itibaren yine www.nevsehir.bel.tr adresinden erişime açılacak.