3D Türkiye Geneli sınav sonuç EKRANI! 3D TYT sıralama açıklandı mı? 3D Türkiye geneli deneme A-B kitapçığı cevap anahtarı 2022!

3D Türkiye geneli deneme sınavına giren adaylar sonuçlar hakkında araştırmalara başladı. Peki 3D Türkiye geneli deneme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 3D Türkiye geneli deneme cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte detaylar!
Nevşehirli gençlerin kendilerini test etme imkânı bulacağı sınavların ilki hafta sonu gerçekleştirildi. Türkiye geneli düzenlenen ve 81 ilden on binlerce öğrencinin katıldığı sınav Nevşehir il merkezi ve ilçelerde 10 okulda yapıldı.
1709 öğrencinin girdiği TYT Deneme Sınavında ilk üç dereceye giren öğrenciler Nevşehir Belediyesi tarafından ödüllendirilecek.