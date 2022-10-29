Polis promosyonu ne zaman, hangi gün yatacak 2022? EGM polis promosyon ödemesi ne kadar?

POLİS PROMOSYONU NE KADAR?

Yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu protokolün revize edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni Promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır."