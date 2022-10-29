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    • Haberler
    • 29.10.2022 23:50
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    • 29.10.2022 23:50
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    Polis promosyonu ne zaman, hangi gün yatacak 2022? EGM polis promosyon ödemesi ne kadar?

    Polis promosyonlarının ne zaman yatacağı hakkında aramalar hız kazandı. İçişleri Bakanlığı bünyesinde hizmet veren polisler için maaş promosyonlarının ödeme takvimi gündeme geldi. Peki, Polis promosyonları ne zaman, hangi gün yatacak? EGM 2022 promosyon ödemesi ne kadar? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Polis promosyonu ne zaman, hangi gün yatacak 2022?

    Polis promosyonu için güncel gelişmeler takip ediliyor. Haftalardır gündeminde olan promosyon ödemeleri ile ilgili artık son aşamaya gelindi. Peki, Polis promosyonları ne zaman, hangi gün yatacak? EGM 2022 promosyon ödemesi ne kadar? İşte detaylar!

    POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

    "Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

    Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır."

        POLİS PROMOSYONU NE KADAR?

        Yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu protokolün revize edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni Promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır."
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        Haberler Haberler Polis promosyonu ne zaman, hangi gün yatacak 2022? EGM polis promosyon ödemesi ne kadar?
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